Україні обов’язково дадуть західну авіацію, але вже після цього наступу, – військовий експерт

Україна вже тривалий час добивається передачі від союзників західної авіації. Очікується, що рішення буде прийнято, враховуючи результати очікуваного контрнаступу Збройних Сил України.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін. За його словами, Україна замінює нестачу західної авіації з допомогою зброї, яку нам вже передав Захід.

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Україна використовує HIMARS, як авіацію

Він зазначив, що надання F-16 – це політичне питання і західні союзники хочуть побачити, як Україна впорається з контрнаступом з існуючими можливостями.

"Будь-які військові операції побудовані так, що у вас стоять певні завдання і ви їх вирішуєте. Якщо у вас менше зброї, ніж необхідно, у вас будуть більші втрати. Те, що Україна має зараз – це не маленькі можливості, але звісно і навіть цього не достатньо. Достатньо – це, коли війна закінчиться, а до цього часу допомога має надходити у великих об’ємах", – заявив Левін.

Ігаль Левін про західну авіацію в ЗСУ: дивитись відео

Він впевнений, що F-16 нам дадуть після контрнаступу. Водночас ЗСУ використовує HIMARS, як фронтову авіацію. Удари по складах, по логістиці – це частина роботи, яку в країнах НАТО виконує авіація.

"F-16 це повітряна платформа, яка здатна використовували 95% номенклатури озброєння країн НАТО. Також здатна використовуватись у повітряних боях, щоб унеможливлювати Росією використання крилатих бомб на прикордонних з Росією територіях", – додав військовий з Ізраїлю.

Передача Україна західних винищувачів