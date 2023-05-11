Украине обязательно дадут западную авиацию, но уже после этого наступления, – военный эксперт

Украина уже долгое время добивается передачи от союзников западной авиации. Ожидается, что решение будет принято с учетом результатов ожидаемого контрнаступления Вооруженных Сил Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, офицер армии обороны Израиля Игаль Левин. По его словам, Украина заменяет нехватку западной авиации с помощью оружия, которое нам уже передал Запад.

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Украина использует HIMARS как авиацию

Он отметил, что предоставление F-16 – это политический вопрос и западные союзники хотят увидеть, как Украина справится с контрнаступлением с существующими возможностями.

"Любые военные операции построены так, что у вас стоят определенные задачи и вы их решаете. Если у вас меньше оружия, чем необходимо, у вас будут большие потери. То, что Украина имеет сейчас – это не маленькие возможности, но, конечно, и даже этого недостаточно. Достаточно – это, когда война закончится, а к этому времени помощь должна поступать в больших объемах", – заявил Левин.

Игаль Левин о западной авиации в ВСУ: смотреть видео

Он уверен, что F-16 нам дадут после контрнаступления. В то же время ВСУ использует HIMARS как фронтовую авиацию. Удары по составам, логистике – это часть работы, которую в странах НАТО выполняет авиация.

"F-16 это воздушная платформа, которая способна использовать 95% номенклатуры вооружения стран НАТО. Также способна использоваться в воздушных боях, чтобы исключить возможность использования Россией использования крылатых бомб на приграничных с Россией территориях", – добавил военный из Израиля.

Украина западных истребителей