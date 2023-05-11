Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін. За його словами, Україна замінює нестачу західної авіації з допомогою зброї, яку нам вже передав Захід.

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Україна використовує HIMARS, як авіацію

Він зазначив, що надання F-16 – це політичне питання і західні союзники хочуть побачити, як Україна впорається з контрнаступом з існуючими можливостями.

"Будь-які військові операції побудовані так, що у вас стоять певні завдання і ви їх вирішуєте. Якщо у вас менше зброї, ніж необхідно, у вас будуть більші втрати. Те, що Україна має зараз – це не маленькі можливості, але звісно і навіть цього не достатньо. Достатньо – це, коли війна закінчиться, а до цього часу допомога має надходити у великих об’ємах", – заявив Левін.

Ігаль Левін про західну авіацію в ЗСУ: дивитись відео

Він впевнений, що F-16 нам дадуть після контрнаступу. Водночас ЗСУ використовує HIMARS, як фронтову авіацію. Удари по складах, по логістиці – це частина роботи, яку в країнах НАТО виконує авіація.

"F-16 це повітряна платформа, яка здатна використовували 95% номенклатури озброєння країн НАТО. Також здатна використовуватись у повітряних боях, щоб унеможливлювати Росією використання крилатих бомб на прикордонних з Росією територіях", – додав військовий з Ізраїлю.

Передача Україна західних винищувачів