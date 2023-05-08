Глава Міноборони Польщі заявив про це 8 травня. Варто зазначити, що всі обіцяні літаки МіГ-29 Україні також передала Словаччина.
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Що відомо про передачу Україні літаків від Польщі
Польща надала Україні 10 винищувачів МіГ-29,
– заявив міністр оборони Польщі.
Цю заяву Маріуш Блащак озвучив під час візиту в Канаду.
Словаччина передала Україні 13 Міг-29
Варто зазначити, що Братислава передала Україні 13 обіцяних винищувачів МіГ-29.
Міноборони Словаччини 17 квітня заявило, що у новій партії Збройні Сили України отримали ще 9 літаків. Перед цим 23 березня Україна отримала 4 перші винищувачі.
Варто зазначити, що Словаччина передала Україні ті літаки, які влітку 2022 року зняла з озброєння.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповідав, що МіГ-29 важчі за F-16, проте вони мають переваги в дальності польоту та вазі бойового навантаження. Адже у МіГ-29 – два мотори, у F-16 – один.
Юрій Ігнат пояснював, що перевага МіГ-29 у тому, що наші пілоти вміють на них літати, недолік – радянських винищувачів у світі менше, тож шукати до них деталі важче.
Україні потрібні F-16
- Юрій Ігнат пояснював, чому Україні потрібні саме F-16. Адже саме ці літаки здатні змінити хід бойових дій.
- Зокрема, речник пояснював, що саме сучасні західні літаки змогли б завоювати перевагу в повітрі, стати надійним щитом проти ворожих крилатих ракет та дронів. Також саме F-16 ефективно та безпечно могли б завдавати точкові удари, "душити" ППО, перебивати логістику ворога, командні пункти та здійснювати інші функції.
- Юрій Ігнат розповідав, що "МіГ" чи "Су" не може ефективно збивати крилаті ракети чи "Шахеди". Натомість F-16 стануть вагомою складовою нашої загальної протиповітряної оборони. Детальніше про F-16 – читайте тут.