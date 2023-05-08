Глава Міноборони Польщі заявив про це 8 травня. Варто зазначити, що всі обіцяні літаки МіГ-29 Україні також передала Словаччина.

Дивіться також Складна тема, але табу немає: Зеленський і Рютте про передачу Україні літаків F-16

Що відомо про передачу Україні літаків від Польщі

Польща надала Україні 10 винищувачів МіГ-29,

– заявив міністр оборони Польщі.

Цю заяву Маріуш Блащак озвучив під час візиту в Канаду.

Словаччина передала Україні 13 Міг-29

Варто зазначити, що Братислава передала Україні 13 обіцяних винищувачів МіГ-29.

Міноборони Словаччини 17 квітня заявило, що у новій партії Збройні Сили України отримали ще 9 літаків. Перед цим 23 березня Україна отримала 4 перші винищувачі.

Варто зазначити, що Словаччина передала Україні ті літаки, які влітку 2022 року зняла з озброєння.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповідав, що МіГ-29 важчі за F-16, проте вони мають переваги в дальності польоту та вазі бойового навантаження. Адже у МіГ-29 – два мотори, у F-16 – один.

Юрій Ігнат пояснював, що перевага МіГ-29 у тому, що наші пілоти вміють на них літати, недолік – радянських винищувачів у світі менше, тож шукати до них деталі важче.

Україні потрібні F-16