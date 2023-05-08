Глава Минобороны Польши заявил об этом 8 мая. Следует отметить, что все обещанные самолеты МиГ-29 Украине также передала Словакия.

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Что известно о передаче Украине самолетов от Польши

Польша предоставила Украине 10 истребителей МиГ-29,

– заявил министр обороны Польши.

Это заявление Мариуш Блащак озвучил во время визита в Канаду.

Словакия передала Украине 13 Миг-29

Стоит отметить, что Братислава передала Украине 13 обещанных истребителей МиГ-29.

Минобороны Словакии 17 апреля заявило, что в новой партии Вооруженные Силы Украины получили еще 9 самолетов. Перед этим 23 марта Украина получила 4 первых истребителя.

Стоит отметить, что Словакия передала Украине самолеты, которые летом 2022 года сняла с вооружения.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказывал, что МиГ-29 тяжелее F-16, однако они имеют преимущества в дальности полета и весе боевой нагрузки. Ведь у МиГ-29 – два мотора, у F-16 – один.

Юрий Игнат объяснял, что преимущество МиГ-29 в том, что наши пилоты умеют на них летать, недостаток – советских истребителей в мире меньше, поэтому искать к ним детали труднее.

Украине нужны F-16