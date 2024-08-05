Не лише удари по повітряних цілях: які завдання зможуть виконувати ЗСУ на F-16

F-16 – це багатофункціональний винищувач, який має неймовірно величезну номенклатуру різних типів засобів ураження. Ці американські літаки можна використовувати для знищення низки ворожих цілей. Навіть маючи декілька одиниць такої авіатехніки, вплив на війну від їх застосування однозначно буде.

Про це в розмові з 24 Каналом наголосив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, нагадавши, що у свій час ЗСУ теж отримали не так багато HIMARS. Однак від них був суттєвий ефект на полі бою. Через 4 місяці росіяни були змушені тікати з правобережної Херсонщини. Хтозна, з якої ділянки їм доведеться бігти, коли ЗСУ почнуть застосовувати F-16.

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F-16 може підсилювати ППО

Коваленко зазначив, що американські винищувачі можуть завдавати ударів по ворожих цілях в повітрі, наприклад, крилатих ракетах Х-101, Х-555, "Калібр". Тобто літак може застосовуватися як елемент допомоги засобам ППО або для знищення російської авіації, зокрема Су-34.

Російський Су-34 використовує керовані авіаційні бомби (КАБ), від яких справжнє лихо по лінії бойових зіткнень: стираються лінії оборони, рубежі, укріпрайони, міста,

– наголосив Коваленко.

F-16 можуть уражати наземні й морські цілі

Функціонал F-16 дозволяє завдавати ударів не тільки по повітряних цілях, а й по сухопутних: по об'єктах, які розміщуються на землі. F-16 можуть використовуватися або для підтримки наступальних дій ЗСУ, або для оборони, або для ударів по глибокому тилу на тимчасово окупованих територіях України.

"Наприклад, ракета AGM JASSM – це пречудовий засіб ураження на відстань до 300 кілометрів, який за своїм функціоналом можна порівняти зі Storm Shadow/SCALP-EG. Цей літак можна використовувати й по морських цілях. В його функціоналі є протикорабельна ракета AGM-119, яка може уражати надводні цілі", – пояснив Коваленко.

Україна ймовірно продумала план захисту F-16

На думку військово-політичного оглядача, концепція захисту F-16, якщо вони будуть базуватися на території України, від ударів з боку російських окупантів в Україні розроблена. Він впевнений, що питання організації захисту цих літаків в тому числі вплинуло на терміни їх передачі. Саме тому цей процес був довготривалим.

Так само відбувалося з M142 HIMARS, ми не просто їх отримали й почали використовувати, була розроблена концепція як застосовувати ці системи залпового вогню максимально безпечно, щоб росіяни не мали змоги за ними полювати,

– нагадав Коваленко.