Про це в розмові з 24 Каналом наголосив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, нагадавши, що у свій час ЗСУ теж отримали не так багато HIMARS. Однак від них був суттєвий ефект на полі бою. Через 4 місяці росіяни були змушені тікати з правобережної Херсонщини. Хтозна, з якої ділянки їм доведеться бігти, коли ЗСУ почнуть застосовувати F-16.

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F-16 може підсилювати ППО

Коваленко зазначив, що американські винищувачі можуть завдавати ударів по ворожих цілях в повітрі, наприклад, крилатих ракетах Х-101, Х-555, "Калібр". Тобто літак може застосовуватися як елемент допомоги засобам ППО або для знищення російської авіації, зокрема Су-34.

Російський Су-34 використовує керовані авіаційні бомби (КАБ), від яких справжнє лихо по лінії бойових зіткнень: стираються лінії оборони, рубежі, укріпрайони, міста,

– наголосив Коваленко.

F-16 можуть уражати наземні й морські цілі

Функціонал F-16 дозволяє завдавати ударів не тільки по повітряних цілях, а й по сухопутних: по об'єктах, які розміщуються на землі. F-16 можуть використовуватися або для підтримки наступальних дій ЗСУ, або для оборони, або для ударів по глибокому тилу на тимчасово окупованих територіях України.

"Наприклад, ракета AGM JASSM – це пречудовий засіб ураження на відстань до 300 кілометрів, який за своїм функціоналом можна порівняти зі Storm Shadow/SCALP-EG. Цей літак можна використовувати й по морських цілях. В його функціоналі є протикорабельна ракета AGM-119, яка може уражати надводні цілі", – пояснив Коваленко.

Україна ймовірно продумала план захисту F-16

На думку військово-політичного оглядача, концепція захисту F-16, якщо вони будуть базуватися на території України, від ударів з боку російських окупантів в Україні розроблена. Він впевнений, що питання організації захисту цих літаків в тому числі вплинуло на терміни їх передачі. Саме тому цей процес був довготривалим.

Так само відбувалося з M142 HIMARS, ми не просто їх отримали й почали використовувати, була розроблена концепція як застосовувати ці системи залпового вогню максимально безпечно, щоб росіяни не мали змоги за ними полювати,

– нагадав Коваленко.