Використання F-16 залежить від озброєння, яке отримала Україна. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов, додавши, що нам варто чекати хороших повідомлень з поля бою.

До теми Винищувачі F-16 уже офіційно в Україні: які їхні основні характеристики

Як реагують росіяни на F-16

Хоч пропагандисти переконували, що нічого нібито не змінилося, але колишній президент Росії Дмітрій Мєдвєдєв назвав передачу F-16 "червоною лінією". Він пообіцяв, що країна-агресорка вживатиме контрзаходів, втім на полі бою ніхто їх ще не бачив.

Щодо уваги російських топчиновників чи профільних фахівців, мені здається, вони вже на молекули розібрали фото та відеопідтвердження того факту, що на озброєнні українського війська є F-16,

– сказав Владислав Селезньов.

Росіяни досліджують радарні комплекси, які встановлені на літаках і забезпечують протиракетний захист цих бойових повітряних платформ, ракетні комплекси, які працюють за алгоритмом "поверхня – поверхня".

Наразі пропагандисти нарікають, що західні партнери нібито передали Україні застарілі ракети, які долають відстань від 50 до 70 кілометрів. Але варто пам'ятати, що ніхто не знає, що залишилося за лаштунками передачі F-16.

Сподіваюсь, що ми матимемо гарні звістки, навіть якщо вони не будуть публічними щодо специфіки ракетного озброєння. Але головне для нас – це не звітність, а результати застосування ракет,

– підкреслив військовий експерт.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у День Повітряних сил офіційно підтвердив, що винищувачі F-16 вже є в Україні. Він відзначив, що спершу про отримання літаків говорили як про щось нереальне, але зараз наша держава перейшла на західну бойову авіацію.