Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, напомнив, что в свое время ВСУ тоже получили не так много HIMARS. Однако от них был существенный эффект на поле боя. Через 4 месяца россияне были вынуждены бежать с правобережной Херсонщины. Кто знает, с какого участка им придется бежать, когда ВСУ начнут применять F-16.

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F-16 может усиливать ПВО

Коваленко отметил, что американские истребители могут наносить удары по вражеским целям в воздухе, например, крылатых ракетах Х-101, Х-555, "Калибр". То есть самолет может применяться как элемент помощи средствам ПВО или для уничтожения российской авиации, в частности Су-34.

Российский Су-34 использует управляемые авиационные бомбы (КАБ), от которых настоящее бедствие по линии боевых столкновений: стираются линии обороны, рубежи, укрепрайоны, города,

– подчеркнул Коваленко.

F-16 могут поражать наземные и морские цели

Функционал F-16 позволяет наносить удары не только по воздушным целям, но и по сухопутным: по объектам, которые размещаются на земле. F-16 могут использоваться или для поддержки наступательных действий ВСУ, или для обороны, или для ударов по глубокому тылу на временно оккупированных территориях Украины.

"Например, ракета AGM JASSM – это замечательное средство поражения на расстояние до 300 километров, который по своему функционалу можно сравнить со Storm Shadow/SCALP-EG. Этот самолет можно использовать и по морским целям. В его функционале есть противокорабельная ракета AGM-119, которая может поражать надводные цели", – объяснил Коваленко.

Украина вероятно продумала план защиты F-16

По мнению военно-политического обозревателя, концепция защиты F-16, если они будут базироваться на территории Украины, от ударов со стороны российских оккупантов в Украине разработана. Он уверен, что вопрос организации защиты этих самолетов в том числе повлиял на сроки их передачи. Именно поэтому этот процесс длился долго.

Так же происходило с M142 HIMARS, мы не просто их получили и начали использовать, была разработана концепция как применять эти системы залпового огня максимально безопасно, чтобы россияне не имели возможности за ними охотиться,

– напомнил Коваленко.