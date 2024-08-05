Не только удары по воздушным целям: какие задачи смогут выполнять ВСУ на F-16

F-16 – это многофункциональный истребитель, который имеет невероятно огромную номенклатуру различных типов средств поражения. Эти американские самолеты можно использовать для уничтожения ряда вражеских целей. Даже имея несколько единиц такой авиатехники, влияние на войну от их применения однозначно будет.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, напомнив, что в свое время ВСУ тоже получили не так много HIMARS. Однако от них был существенный эффект на поле боя. Через 4 месяца россияне были вынуждены бежать с правобережной Херсонщины. Кто знает, с какого участка им придется бежать, когда ВСУ начнут применять F-16.

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F-16 может усиливать ПВО

Коваленко отметил, что американские истребители могут наносить удары по вражеским целям в воздухе, например, крылатых ракетах Х-101, Х-555, "Калибр". То есть самолет может применяться как элемент помощи средствам ПВО или для уничтожения российской авиации, в частности Су-34.

Российский Су-34 использует управляемые авиационные бомбы (КАБ), от которых настоящее бедствие по линии боевых столкновений: стираются линии обороны, рубежи, укрепрайоны, города,

– подчеркнул Коваленко.

F-16 могут поражать наземные и морские цели

Функционал F-16 позволяет наносить удары не только по воздушным целям, но и по сухопутным: по объектам, которые размещаются на земле. F-16 могут использоваться или для поддержки наступательных действий ВСУ, или для обороны, или для ударов по глубокому тылу на временно оккупированных территориях Украины.

"Например, ракета AGM JASSM – это замечательное средство поражения на расстояние до 300 километров, который по своему функционалу можно сравнить со Storm Shadow/SCALP-EG. Этот самолет можно использовать и по морским целям. В его функционале есть противокорабельная ракета AGM-119, которая может поражать надводные цели", – объяснил Коваленко.

Украина вероятно продумала план защиты F-16

По мнению военно-политического обозревателя, концепция защиты F-16, если они будут базироваться на территории Украины, от ударов со стороны российских оккупантов в Украине разработана. Он уверен, что вопрос организации защиты этих самолетов в том числе повлиял на сроки их передачи. Именно поэтому этот процесс длился долго.

Так же происходило с M142 HIMARS, мы не просто их получили и начали использовать, была разработана концепция как применять эти системы залпового огня максимально безопасно, чтобы россияне не имели возможности за ними охотиться,

– напомнил Коваленко.