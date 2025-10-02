Вперше збив російський дрон: на F-35 Нідерландів з'явилася цікава позначка
- Нідерландський винищувач F-35A збив російський безпілотник над Польщею, що стало першою успішною операцією F-35A проти російської зброї.
- На корпусі літака з'явилася позначка для фіксації досягнень, а місія підтверджує готовність захищати східний кордон НАТО.
Нідерландський винищувач F-35A відзначений за успішне ураження БпЛА над Польщею. На його корпусі з'явилася відповідна "kill mark".
Про це пише 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони Нідерландів.
Що цікаво помітили на корпусі винищувача F-35A?
Один з літаків 313 ескадрильї Королівських повітряних сил Нідерландів відтепер має особливу позначку. Винищувач із бортовим номером F-027 10 вересня збив над Польщею безпілотник, що стало першою успішною операцією F-35A проти російської зброї.
Пілот саме цього літака здійснив бойовий виліт до Польщі, коли дрони порушили повітряний простір країни.
Після цього на корпусі винищувача з’явилася позначка у вигляді "Шахеда", яка говорить – цей літак успішно вразив ціль. Пілоти таким чином вирішили фіксувати свої досягнення.
Позначка про збитий "Шахед" з'явилася на нідерландському винищувачі / Фото Міноборони Нідерландів
Варто зазначити! 313 ескадрилья розташована на базі Волкел на півдні Нідерландів. Пілоти цього підрозділу беруть участь у місіях НАТО на східному напрямку. Зокрема винищувачі ескадрильї регулярно стежать за повітряним простором Польщі та країн Балтії.
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс зазначив, що використовуючи F-35 у Польщі союзники демонструють готовність захищати східний кордон НАТО.
Як експерти коментують реакцію НАТО на атаку по Польщі?
Керівник департаменту Dronarium Academy Дмитро Следюк в ефірі 24 Каналу розповів, що країни НАТО не мають досвіду перехоплення невеликих цілей, а тому діяли так, як потребує військовий сценарій. Однак, як показує практика, для збиття дронів було б достатньо мобільних груп, як доволі ефективно працюють в Україні.
Дрони порушили повітряний простір Польщі: що відомо?
У ніч проти 10 вересня над Польщею пролітали кілька десятків російських БпЛА. Частину з них вдалося збити, зокрема й за допомогою нідерландських винищувачів.
Тоді через "незаплановану військову активність" у Польщі закривали повітряний простір над кількома воєводствами.
У країні в різних місцях знайшли уламки 16 російських безпілотників. Один з них впав на території підрозділу Сил територіальної оборони Збройних сил Польщі в населеному пункті Нове Місто-над-Піліцею неподалік Варшави.
У Росії атаку виправдали, заявивши що не планували бити по об'єктах на території Польщі.