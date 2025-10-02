Про це пише 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони Нідерландів.

Що цікаво помітили на корпусі винищувача F-35A?

Один з літаків 313 ескадрильї Королівських повітряних сил Нідерландів відтепер має особливу позначку. Винищувач із бортовим номером F-027 10 вересня збив над Польщею безпілотник, що стало першою успішною операцією F-35A проти російської зброї.

Пілот саме цього літака здійснив бойовий виліт до Польщі, коли дрони порушили повітряний простір країни.

Після цього на корпусі винищувача з’явилася позначка у вигляді "Шахеда", яка говорить – цей літак успішно вразив ціль. Пілоти таким чином вирішили фіксувати свої досягнення.



Позначка про збитий "Шахед" з'явилася на нідерландському винищувачі / Фото Міноборони Нідерландів

Варто зазначити! 313 ескадрилья розташована на базі Волкел на півдні Нідерландів. Пілоти цього підрозділу беруть участь у місіях НАТО на східному напрямку. Зокрема винищувачі ескадрильї регулярно стежать за повітряним простором Польщі та країн Балтії.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс зазначив, що використовуючи F-35 у Польщі союзники демонструють готовність захищати східний кордон НАТО.

Як експерти коментують реакцію НАТО на атаку по Польщі?

Керівник департаменту Dronarium Academy Дмитро Следюк в ефірі 24 Каналу розповів, що країни НАТО не мають досвіду перехоплення невеликих цілей, а тому діяли так, як потребує військовий сценарій. Однак, як показує практика, для збиття дронів було б достатньо мобільних груп, як доволі ефективно працюють в Україні.

