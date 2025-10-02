Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Нидерландов.

Что интересно заметили на корпусе истребителя F-35A?

Один из самолетов 313 эскадрильи Королевских воздушных сил Нидерландов отныне имеет особую отметку. Истребитель с бортовым номером F-027 10 сентября сбил над Польшей беспилотник, что стало первой успешной операцией F-35A против российского оружия.

Пилот именно этого самолета совершил боевой вылет в Польшу, когда дроны нарушили воздушное пространство страны.

После этого на корпусе истребителя появилась отметка в виде "Шахеда", которая говорит – этот самолет успешно поразил цель. Пилоты таким образом решили фиксировать свои достижения.



Отметка о сбитом "Шахеде" появилась на нидерландском истребителе / Фото Минобороны Нидерландов

Стоит отметить! 313 эскадрилья расположена на базе Волкел на юге Нидерландов. Пилоты этого подразделения участвуют в миссиях НАТО на восточном направлении. В частности истребители эскадрильи регулярно следят за воздушным пространством Польши и стран Балтии.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс отметил, что используя F-35 в Польше союзники демонстрируют готовность защищать восточную границу НАТО.

Как эксперты комментируют реакцию НАТО на атаку по Польше?

Руководитель департамента Dronarium Academy Дмитрий Следюк в эфире 24 Канала рассказал, что страны НАТО не имеют опыта перехвата небольших целей, а потому действовали так, как требует военный сценарий. Однако, как показывает практика, для сбивания дронов было бы достаточно мобильных групп, как довольно эффективно работают в Украине.

