10 вопросов к ребенку, которые помогут развить позитивное мышление и поведение

Родители могут помочь своим детишкам улучшить их мышление и отношение ко всему окружающему миру. Именно это показывает, как ваш ребенок воспринимает мир. Один из способов поощрить ребенка развивать положительное мышление – это честно поговорить с ним, чтобы объяснить ценность жить позитивно и сделать все возможное в том, что он уже имеет.

К тому же, такое общение поможет вам улучшить отношения с вашим ребенком, научившись лучше понимать его, пишет издание LifeHack.

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Вопросы к ребенку, которые развивают позитивное мышление

Какие 5 слов лучше тебя описывают?

Дети знают себя и имеют представление о том, что другие думают о них. А этот вопрос даст ребенку хорошую отправную точку, которая является важной для формирования правильного представления о себе и здоровой самооценки.

Что ты любишь делать такого, что делает тебя счастливым?

Некоторые дети скажут, что компьютерные/виртуальные игры. Это нормально. Ведь суть этого вопроса – обратить внимание ребенка на вещи, которые делают его счастливым, и открыть глаза на то, что он может увеличить время на активности, которые приносят удовольствие.

Это, вероятно, научит ребенка заниматься тем, что он любит в будущем.

Чему ты можешь научить других?

Смысл вопроса заключается в том, чтобы научить ребенка, что жизнь касается не только его одного, а всех. И задуматься, что мы можем сделать, чтобы помочь друг другу.

Вопрос может помочь ребенку чувствовать себя ценным и полным сил, покажет ему, что он особенный и имеет что предложить другим. В свою очередь это сформирует чувство уверенности в себе и поощрит к обучению.



Учите ребенка помогать другим / Фото Unsplash

Что худшее/лучшее случилось с тобой?

Жизнь сочетает в себе хороший и плохой опыт. И ребенок должен понимать это с раннего возраста, чтобы психологически подготовиться к жизни.

К тому же, этот вопрос поможет ребенку понять из его собственного опыта, что плохие вещи не длятся вечно. Как говорят в народе, солнце всегда выходит после шторма.

Чему ты научился с наилучшего/наихудшего случая, который произошел с тобой?

Опыт – это лучший учитель. Поэтому, важно, чтобы дети делали выводы из собственного опыта, а также ситуаций, которые случаются с их родителями, и учились на этом.

Когда ребенок учится на собственном опыте, маловероятно, что он повторит те же ошибки в будущем.

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Как ты думаешь, каким будет твое будущее?

Этот вопрос направляет детей подумать о будущем и планировать его. А также помогает ребенку задуматься, кем он хочет быть, когда вырастет и как это – быть взрослым.

Вы заметите, что ребенок стремится увидеть, как вы можете помочь ему реализовать мечту.

За что ты больше всего благодарен?

Этот вопрос поощряет детей оценить замечательные жизненные моменты и посмотреть на светлую сторону жизни. Суть в том, чтобы научить ребенка смотреть на вещи в перспективе, оглядываться вокруг и ценить то, что есть в жизни, несмотря на масштабы: семья, друзья, хорошая школа и даже еда.

Это может помочь вашему ребенку улучшить общее ощущение счастья, поскольку есть прочная связь между благодарностью и счастьем.



У мамы с ребенком есть прочная эмоциональная связь / Фото Unsplash

Как ты считаешь, как люди чувствуют себя, когда...?

Детям иногда стоит фокусироваться на их собственных чувствах, пренебрегая чувствами других. Ставить себя на место других – важно для построения прочных отношений и разрешения конфликтов.

Также нужно научить ребенка учитывать чувства других людей и проявлять эмпатию. Чтобы развить сопереживание у ребенка, спросите его, как кто-то другой чувствует себя в различных ситуациях. К примеру, когда его оскорбляют словам, толкают и тому подобное.

Как думаешь, кто из твоих друзей мне нравятся больше всего?

Окружение оказывает огромное влияние на ваше мышление и поведение. Если рядом с вами всегда негативные люди, ваше поведение начнет видоизменяться в негативное. Если рядом – позитивные люди, ваше мышление будет меняться к лучшему. Этот вопрос поможет понять, кто и как из друзей вашего ребенка на него влияет.

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Как ты сегодня можешь кому-то помочь?

В жизни есть много болезней, бедности, игнорирования и эмоциональных страданий. Поэтому поддерживать друг друга – очень важно.

Поэтому регулярно ставьте ребенку этот вопрос, чтобы развить в нем великодушие и доброту в повседневной жизни.