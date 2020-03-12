Карантин в Украине: идеи, как весело провести время с детьми дома

Неожиданно по всей Украине ввели карантин на три недели – до 3 апреля, поэтому у детей появилось много свободного времени, что можно провести дома. Мы подготовили для вас несколько идей, чем заинтересовать детей на время внезапных каникул. Однако, не забывайте и о безопасности и мерах предосторожности, чтобы малыши не заразилась распространенным коронавирусом.

Правительство ввело карантин во всех учебных заведениях Украины, начиная с четверга, 12 марта. Известно, что ограничительные меры будут продолжаться вплоть до 3 апреля и распространяться на детские сады и учебные заведения.

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Поэтому мы предлагаем вам идеи, чем можно заняться с ребенком во время карантина и как уберечь его от заболевания.

Настольные игры

Найдите время поиграть с ребенком в его любимую настольную игру. Ведь у каждого малыша, вероятно, есть любимые игры: "Поле чудес", "Монополия", "Угадай мелодию", "Города" и другие. Поэтому выделите время и поиграйте всей семьей – это весело и познавательно.

Или купите большой пазл с несложным кадром из мультика. Выберите время, чтобы всем вместе его собрать и весело проведите вечер.

Занятия творчеством

В интернете можно найти множество онлайн-мастер-классов по хенд-мейду: аппликации, вышивки, изготовление кукол-мотанок, декупаж, изделия из бумаги, ткани, глины и других материалов, изготовление домашнего мыла и т. д.



Заинтересуйте малыша творчеством на время карантина / Фото Pinterest

Попробуйте, возможно именно так ваш ребенок и найдет себе новое хобби или даже сделает это делом всей жизни.

Чтение книг

Договоритесь с ребенком, что за время карантина он прочитает книгу, которую сам выберет. Помогайте ему в этом, или можете читать вместе. После этого обсудите книгу, героев и попросите ребенка нарисовать какой-то эпизод (если конечно захочет).

Приготовьте что-нибудь вкусненькое

Позвольте вашему ребенку выбрать какое-то интересное блюдо, пусть он сам найдет нужный рецепт. Конечно, карантин не лучшее время для походов по магазинам, но не сидеть же голодными.

Обязательно приготовьте это вместе и покажите ребенку, как это нужно делать. Если ему понравится, то можете сделать это семейной традицией и готовить вместе, к примеру, каждую субботу.

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Просмотр фильмов

Поищите в интернете фильмы или мультфильмы, которые можно смотреть с детьми. Это могут быть: "Приключения Паддингтона", "Коко", "Красавица и чудовище", "Гадкий я", "Джуманджи", "Человек-паук" и другие.

Но не смотрите больше одного фильма в день с ребенком более взрослого возраста, а для младшего школьника достаточно 30-40 минут.

Сыграйте в "крокодила"

Эта игра нравится взрослым и детям. Чем моложе участники, тем проще слова стоит загадывать. В этой игре задействуется логика, развиваются артистические способности, мимика.



Дети играют в "Крокодила" / Фото Culture

Как играть? Скажите одному ребенку животное или вещь, предмет (это может быть что угодно), чтобы он смог показать это с помощью жестов другим игрокам (членам семьи или друзьям). Тот, кто первым угадает, будет показывать следующим.

Ведение дневника

Купите для ребенка красивый блокнот, который застегивается на замочек или закрывается на ключик. И предложите своему чаду ежедневно вести блокнот, записывать туда свои мысли и обрисовывать, как прошел день. Это поможет развивать память ребенка и разовьет способность четко изъясняться.

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Как уберечь ребенка от заболевания

Отметим, что по состоянию на 12 марта в Украине есть только один подтвержденный случай заболевания коронавирусом. В Черновцах из-за болезни госпитализировали мужчину, который приехал из Италии. Сейчас он находится в больнице.

Как уберечь себя и детей от коронавируса?

Обязательно мойте руки с мылом;

Когда чихаете или кашляете – закрывайте нос и рот салфеткой или изгибом локтя;

Мясо, яйца и рыбу обязательно термически обрабатывайте;

Обязательно мойте фрукты и овощи;

Избегайте тесного контакта с людьми, у которых проявляются симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;

Избегайте диких животных и не посещайте фермы;

Держитесь подальше от больных;

Максимально ограничьте тесный контакт с другими людьми, держитесь на расстоянии 6 футов (это примерно 1,80 м).



Мифы и правда о коронавирусе / Картинка 24 канала