Несмотря на 3 года полномасштабной войны, постоянные обстрелы и угрозы, в Украине ежедневно рождаются сотни новых жизней. Быть мамой во время войны – безусловно, особая и сильная миссия.

Многим украинкам пришлось рожать в чрезвычайных условиях. Некоторые увидели впервые своего ребенка при свечах в оккупации, некоторые – в коридоре роддома, когда российская авиация безжалостно сбрасывала бомбы на мирный город. Многие малыши впервые закричали в подвалах, когда темные стены без окон буквально "съедали" их тоненькие голоса.

Несмотря на все, украинские младенцы приходят в этот мир, имея главное отличие от других – они никогда не видели жизни без войны. Мы нашли женщин, которым пришлось рожать в сложных условиях в первые дни или месяцы российского вторжения – их истории читайте в материале 24 Канала.

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Роды при свечах на полу 28 февраля в Буче: история Анны и ее дочери Алисы

21-летняя Анна Тимченко должна была рожать в светлой теплой больнице в конце февраля 2022 года. Но ее дочь Алиса появилась на свет при свете свечей, на полу собственной квартиры, в городе, который на тот момент уже оккупировали россияне, – Буче. А роды пришлось принимать соседкам, ведь врача, направлявшегося к Анне, остановили оккупанты.



Беременная Анна до полномасштабного вторжения / Фото из семейного архива

За день до вторжения, 23 февраля, Анна была в роддоме в Киеве.

В ночь на 24 февраля ее разбудили со словами: "Началась война. Спускайтесь в укрытие". Муж забрал жену домой, ведь тогда казалось, что это – самое безопасное место. По дороге заехали к родителям, которые просили остаться, но тогда супруги и не думали, что собственный дом может стать для них ловушкой.

Сначала после приезда все было нормально, а уже ближе к вечеру начали обстреливать Гостомель. Тогда мы поняли, что не надо было ехать сюда, но вариантов уже не было. Поэтому мы просто спустились в подвал и первую ночь были в подвале со своими табуретками и креслом-мешком. Думали, что так будет день-два и все закончится,

– вспомнила Анна.

28 февраля супруги попытались выехать, но не получилось из-за колонны российских танков. Тогда стало понятно: рожать придется дома. На родах должен был быть врач, но в самый нужный момент с ним пропала связь. Позже оказалось, что его остановили российские военные и разбили телефон.

Когда начали искать хоть кого-то, кто поможет в родах, – откликнулись 3 соседки. Анне повезло, ведь одна из женщин, хоть никогда и не принимала роды, но имела медицинское образование.

Начали готовиться. На пол постелили одеяло, по периметру расставили свечи. К тому времени в Буче уже не было ни света, ни воды, а после родов исчез и газ. Спиртом обработали ножницы и нить, которой перевязывали пуповину. Сделали все, что могли в тех условиях.



Анна рожала при свечах и с соседками / Фото из семейного архива

К счастью, роды прошли успешно и Анна родила девочку, которую назвали Алисой.



Анна с новорожденной дочкой / Фото из семейного архива

Анна не боялась родов. На самом деле ее пугало другое – у них больше не осталось еды. Только сладости. Она не знала, как вскармливать ребенка, если из еды есть лишь конфеты. Но соседи объединились. Вынесли мангалы, делились продуктами, готовили вместе. Все знали, что Анна стала мамой, спрашивали, как она, и угощали едой.

На третий день после рождения Алисы им удалось уехать. Соседи, которые выехали перед ними, рассказывали о долгих проверках на блокпостах, о том, как мужчин заставляли раздеваться до белья. Однако их семью, к счастью, это обошло стороной.

Мы проехали довольно быстро. Проезжали через разбитую колонну танков, через тела наших мирных жителей, которые лежали просто вдоль дороги. Зрелище было страшное, я пыталась как-то абстрагироваться, потому что понимала, что от моего состояния зависит состояние ребенка,

– поделилась Анна.

Сейчас Алисе 3 года. Она сильная и может за себя постоять. Анна тревожится за нее, но не уверена, что волновалась бы меньше, если бы все произошло иначе.



Алиса с родителями / Фото из семейного архива

Роды между двумя стенами в коридоре: история Татьяны и дочери Соломии

25-летняя Татьяна Литвяк спустилась в подвал своей многоэтажки 25 февраля. Когда ее ребенок, которому еще не было и 2 лет, заснул в обеденное время, россияне нанесли удар совсем близко к их дому. Тогда Татьяна схватила дочь Софию, а под сердцем носила еще маленькую Соломию, которая должна была родиться уже совсем скоро. Спотыкаясь, женщина добежала до подвала, еще не зная, что ей придется прожить в таких условиях минимум 3 недели. Более того, с младенцем на руках.



Первое фото – за несколько дней до 24 февраля, второе – уже в подвале / Фото из семейного архива

Спустившись в подвал, Татьяна поселилась с дочкой на полочке для закруток. Ее подвал был длиной в полтора метра, поэтому разогнуть ноги женщине не удавалось. Ситуацию осложнял и срок беременности – 9-й месяц.



Татьяна с дочкой в подвале / Фото из семейного архива

С собой в подвал женщина взяла самое главное: сложила в рюкзак пеленку, нож и спирт, ведь понимала, что может родить в любой момент. Как только Татьяна спустилась в подвал, сразу разыскала человека с медицинским образованием, который мог бы принять роды. Согласилась помочь одна женщина.

Когда я поняла, что есть человек с медицинским образованием, которая не побоится принять роды, – я была уже спокойна,

– сказала Татьяна.

В то же время родные спокойными не были. Они убеждали Татьяну, что нужно ехать рожать в роддом, но она не могла на это решиться.

"У меня в голове было только одно: у меня есть старший ребенок, я поеду в роддом только тогда, когда отойдут воды или когда я буду понимать, что это уже серьезные схватки. Такие схватки, что я поехала, родила и вернулась", – объяснила женщина.

2 марта Татьяна все же поехала в роддом, оставив свою старшую дочь в подвале со свекровью.

"Врачи пытались меня заговорить, чтобы я не волновалась, но меня это только раздражало. У меня ребенок остался в подвале. Это не бункер, это подвал дома. Не дай Бог просто... (попадание в дом – 24 Канал)", – отметила женщина.

Татьяна родила младшую дочь Соломию через короткий промежуток времени после приезда – все произошло так, как и планировала. Признается, что рожать было очень страшно, но не из-за боли. Роды проходили в коридоре первого этажа между 2 стенками – такая условная безопасность добавляла неописуемого страха.

Как только я родила, то поняла по лицу медсестры, что в городе что-то происходит. Тогда я сразу настояла, чтобы меня с младенцем вели в бомбоубежище. Однако я не знала, что к нему нужно идти через двор,

– рассказала Татьяна.

Босиком в резиновых тапочках по лужам, сразу после родов с "живыми" ранами женщина все же дошла до укрытия. Держа новорожденного ребенка на руках, она думала о своей старшей дочери.



Соломия в укрытии роддома сразу после рождения / Фото из семейного архива

Уже через несколько часов Татьяна с младенцем вернулась в свой подвал. Она прожила в нем с двумя детьми еще 2 недели.

Ухаживать за младенцем в подвале было сложно, ведь места очень мало, условия ужасные. Но больше всего Татьяна боялась одного – что грудного молока не хватит для ребенка.

"Я никогда не верила в то, что надо пить чаи для налаживания лактации. Но в тот момент я пила все, что только можно, лишь бы мой организм вырабатывал молоко. Я на это молоко просто молилась, ведь понимала: если у нас закончится еда, я смогу кормить своим молоком еще и старшую дочь. Так, я продумывала худшие сценарии", – отметила Татьяна.

Иногда мужчинам, которые также жили в том же подвале, удавалось принести хлеб. Однако Татьяна призналась, что всегда ела старый хлеб, а свежий оставляла на потом.

У меня было понимание, что я не знаю, сколько мы здесь будем жить. Поэтому у меня было правило: лучше съем старый, а новый на дольше сохранится. Бывало, что я ела хлеб с плесенью, потому что боялась, что мой ребенок не будет иметь пищи через несколько дней,

– сказала женщина.

Из страшных условий женщине с детьми все же удалось выбраться, хоть она и боялась на это пойти. Машины жестоко расстреливали оккупанты, а потому нужно было рискнуть самым дорогим – жизнью собственных детей.

Однажды утром на бешеной скорости их вывез знакомый мужчина. Когда пришлось свернуть на минное поле, чтобы проехать 2 метра – Татьяна не дышала.

Когда женщина приехала к своей маме, которая жила в другом районе, она ужаснулась. Татьяна увидела, что ее старшая дочь стоит на коленях и не идет. Маленькие ножки разучились ходить и бегать, ведь жизнь в подвале не давала ребенку такой "роскоши". На волосах Софийки, завязанном в 2 хвостика, были засохшие остатки супа, который она ела 2 недели до этого. Эти моменты Татьяна вспомнила со слезами на глазах и комом в горле.



София и Соломия в подвале дома / Фото из семейного архива

К счастью, сейчас все уже позади. Соломии три года, но она не знает жизни без войны.

Роды под звуки взрывов: история Юлии и ее сына Матвея

Юлия Гришко – мама двух прекрасных детей – Виктории и Матвея. Младшего сына 30-летняя Юлия родила уже во время большой войны – в августе 2022 года, в укрытии Никопольского роддома, когда город находился под постоянным артиллерийским огнем оккупантов.

Юлия с мужем из маленького города Покров Днепропетровской области. Местный роддом закрыли еще в ковидные времена, поэтому рожать местным женщинам приходится ездить в соседний город – Никополь, который россияне взялись уничтожать артиллерией с другого берега Днепра.

Когда начались схватки, Юлию на скорой довезли в Никополь. Но как только они добрались до входа роддома – раздался большой взрыв. Тогда медсестра успокаивала ее, мол, все нормально. К сожалению, для никопольцев стало нормой жить под канонаду артиллерии. Поэтому каждый раз, когда в городе объявляли угрозу артобстрела, роженицы спускались в укрытие больницы. Даже в укрытии стены тряслись от обстрелов, которые звучали один за другим.

Мы все спали в подвале. Днем поднимались на этаж в роддом, но как только была сирена – все спускались в укрытие. Постоянно надо было собирать вещи и с ребенком ходить. Но это наша безопасность, поэтому дискомфорта как такового не было,

– поделилась Юлия.

Вторые роды оказались гораздо тяжелее морально, потому что рожать пришлось под взрывы. Страх и волнение не покидали Юлию, но как только она увидела Матвея – почувствовала счастье быть его мамой. Все, что хотелось – забрать своего ребенка в безопасное место.

Через 3 дня после родов Юлия с Матвейчиком вернулись домой. К счастью, во время выезда Никополь был немного тише, чем несколько дней назад.



Роженица со своим сыном и семьей / Фото из семейного архива

Сегодня мальчику уже 2 года и 6 месяцев. Он быстро растет, очень упрямый и уверенный в себе. А еще очень любит руководить, особенно старшей сестренкой.

Опыт материнства во время войны меняет женщину – делает сильной, убеждена Юлия. Такие условия очень закаляют. Но страх за детей и будущее никуда не делся и очень хочется, чтобы дети росли под мирным небом.

Преждевременные роды в укрытии: история Анны и сына Матвея

24-летняя Анна Скидан рожала в подвале роддома также в Никополе. 28 сентября 2023 года преждевременно появился на свет ее сын Матвей – Анна была лишь на 34 неделе беременности. Женщина уверена, что ранние роды были спровоцированы стрессом.

За все время она уже привыкла к постоянным обстрелам, но признается, что постоянно волновалась за ребенка.

Схватки начались дома, и женщина была уверена, что они всего лишь тренировочные. Уже потом, когда стало невыносимо больно, муж отвез Анну в роддом. Под наблюдением врачей схватки все же приостановились, но ситуация в городе была напряженной, поэтому Анна не могла спокойно дождаться своего срока для родов.

Нас спускали в укрытие, когда были областные или местные угрозы артобстрела. Живем мы напротив оккупированного Энергодара, а потому тревогу объявляют почти каждый час каждый день,

– рассказала девушка.

Когда около ночи женщин в очередной раз попросили спуститься в укрытие, Анна еще не знала, что поднимется в палату уже не одна.



Подвал роддома в Никополе / Фото из семейного архива

"В 22:00 у меня начались сильные схватки. Я снова подумала, что это тренировочные. Я не верила, что могу родить так быстро, срок слишком ранний. Просила, чтобы меня осмотрели, дали какое-то обезболивающее. Но когда меня осмотрели, уже нужно было рожать", – сказала Анна.

В подвале было на всякий случай обустроено место для родов – для 2 рожениц. Именно в ту ночь одновременно с Анной начала рожать еще одна беременная.

Женщины родили с перерывом в несколько часов. Анна – своего сыночка Матвея весом всего 2300 граммов. Несмотря на ранние роды, к счастью, мальчик начал дышать самостоятельно. Другая женщина родила девочку, которую назвали Софией.



Анна сразу после родов / Фото из семейного архива

О том, что придется рожать в подвале, Анна уже и не думала на тот момент. Сложнее было потом.

"С разрывами, со швами, с ребенком на руках нужно было постоянно бегать "туда-сюда". Я уже просто отказалась подниматься в палату, а потому жила 4 дня в подвале с ребенком", – объяснила Анна.

Приняла роды в оккупации без всякого опыта: откровенная история врача

Рожать в чрезвычайных условиях – страшно, безусловно. Однако есть и те, кому пришлось принимать роды без опыта и нужных медицинских инструментов. В такую ситуацию попала врач Людмила Вовк из села Циркуны Харьковской области.

К слову! Циркуновская община находилась в оккупации 72 дня. Об освобождении села Генштаб ВСУ сообщил 7 мая 2022 года.

Людмила Владимировна – семейный врач, она никогда не принимала роды. Более того, сына родила путем кесарева сечения, а потому даже собственного опыта естественных родов у нее нет.

Беременная Мария пришла к врачу в марте, рожать она должна была уже в апреле. И единственная ее возможность родить в роддоме – надо было ехать в российский Белгород.

Мария сказала: "К оккупантам не поеду. Если вы мне не поможете – буду рожать сама дома". Я просто не могла этого допустить. Мы начали готовиться,

– рассказала врач.

Людмила Вовк признается, что волновалась неописуемо. Она очень боялась летального исхода мамы или ребенка, а потому готовилась очень тщательно. Несмотря на плохую связь, ей удалось связаться с коллегой-гинекологом, которая ей "прочитала лекцию" и сказала, что нужно подготовить для родов дома.

Также врач нашла старую книгу об акушерстве, которую купила еще студенткой.

"Что интересно, мне во время учебы не хватило книги от государства именно по этому предмету, поэтому тогда я должна была ее купить самостоятельно. Таким образом она у меня и сохранилась", – вспомнила Людмила Вовк с улыбкой.

В течение месяца врач готовила все для родов. У нее не было хирургической иглы и нити на случай, если нужно будет накладывать швы. Людмила Владимировна приготовила обычные инструменты – швейные. Импровизированный родильный зал обустроили прямо в комнате. И хотя беременная Мария и врач надеялись до последнего момента, что ВСУ успеют освободить населенный пункт до начала родов, – этого, к сожалению, не произошло.

Все началось ночью. У Марии отошли воды, когда она спала у себя дома, во время комендантского часа. Идти к врачу было очень рискованно, оккупанты могли просто расстрелять их. Пройти было очень сложно. К счастью, ей с мужем удалось попасть в дом госпожи Людмилы.

Роды продолжались 15 часов. На помощь также пришла и соседка, которая имеет медицинское образование. Помогал и сын врача – он обеспечивал связь с гинекологом. Дозвониться можно было только одним способом – прислонив телефон к раме окна в другой комнате. Все произошло просто фантастически. 18 апреля Мария без всяких осложнений родила своего первого ребенка – мальчика с весом 3500 граммов.



Людмила Вовк и ее соседка с новорожденным Мишей / Фото из личного архива

Врачу не пришлось ни накладывать швы, ни останавливать потенциальное кровотечение. Все прошло безупречно.

"Честно, если бы началось кровотечение, тогда я не знаю, что бы мы делали. Нужных медикаментов практически не было", – отметила Людмила Вовк.

Мальчика назвали Мишей. Врач откровенно поделилась эмоциями от рождения ребенка.

Это такие невероятно сильные эмоции, которые запомнятся мне на всю жизнь. Я не могу описать их, это невероятная радость – быть причастным к новой жизни,

– сказала Людмила.

Роженица с ребенком еще 5 дней проживали дома у врача, чтобы быть под наблюдением. Людмила Вовк призналась, что они успели очень сродниться, а потому общаются до сих пор.