Вербувала дівчат на запит: журналісти встановили ім'я українки, яка працювала на Епштейна

У матеріалах, оприлюднених Міністерством юстиції США, журналісти знайшли переписку української моделі з Джеффрі Епштейном. За даними розслідування, вона допомагала йому підшуковувати дівчат та отримувала від бізнесмена фінансову підтримку.

Епштейн регулярно віддячував моделі за "співпрацю". Про це йдеться у розслідування "Слідство.Інфо".

Що відомо про українську модель, яка працювала на Епштейна?

Журналісти проєкту "Слідство.Інфо" заявили, що в документах, оприлюднених Міністерством юстиції США, виявили листування української моделі з Джеффрі Епштейном.

За даними розслідування, модель, яку ідентифікують як Настю Н., спілкувалася з бізнесменом майже чотири роки – з 2015 до 2019-го. У переписці йдеться про пошук кандидаток на роль "асистентки", а також про надсилання фото та контактів дівчат.



Настя Н., яка працювала з Епштейном / Слідство.Інфо

Журналісти стверджують, що в одному з повідомлень Епштейн просив знайти йому асистентку віком 22 – 25 років, "розумну та готову подорожувати". У відповідь модель пообіцяла підшукати кандидаток. З матеріалів також випливає, що бізнесмен оплачував їй авіаквитки до України та назад, навчальні курси у США, придбав ноутбук MacBook та перераховував кошти – зокрема, йшлося про 10 тисяч доларів.

У частині листування згадується про поїздки однієї з дівчат на приватний острів Епштейна, який раніше фігурував у свідченнях жертв. Саме цей острів став одним із ключових елементів кримінальної справи проти бізнесмена.

Листування української моделі з Джеффрі Епштейном / Слідство.Інфо

Настя Н. на запит журналістів щодо коментаря не відповіла, а після отримання повідомлень закрила свою сторінку в інстаграмі. Її мати у коментарі зазначила, що донька нібито "осторонь цих подій" та пообіцяла передати їй інформацію про запит журналістів.

Що відомо про "файли Епштейна"?