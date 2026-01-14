Не можна ігнорувати проблему ТЦК, ми запропонуємо системне рішення, – Федоров перед призначенням
- Михайло Федоров перед призначенням міністром оборони заявив про необхідність системних змін у Міноборони та ЗСУ, включаючи аудит для вирішення проблем у ТЦК.
- Федоров наголосив на важливості якісної підготовки військовослужбовців для зменшення втрат і запропонував оцінювати лідерство за реальними результатами.
Перед призначенням міністром оборони Михайло Федоров заявив, що ігнорувати проблеми у ТЦК не можна. Він пообіцяв низку змін у Міноборони та ЗСУ.
Він пообіцяв провести глибокий аудит у Міноброни та ЗСУ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Михайла Федорова у телеграмі.
Які реформи у Міноборони планує Федоров?
Потрібно швидко, раз і назавжди змінити систему підготовки українських військовослужбовців. Якісна підготовка – це зменшення втрат і зростання ефективності. Не можна ігнорувати проблему ТЦК. Після комплексного аудиту ми запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми і при цьому зберегти обороноздатність країни,
– заявив Федоров.
Він також зазначив, що оцінювати лідерство мають за реальними даними й результатами, а не за посадами: "Сильний командир взводу має стати командиром роти, роти – батальйону, батальйону – бригади, бригади – корпусу".
Федоров заявив, що невдовзі буде проведений глибокий аудит Міноборони та ЗСУ, щоб знайти додаткові можливості для покращення фінансового й соціального рівня забезпечення військових.
Федорова призначили міністром оборони
Верховна Рада призначила Михайла Федорова новим Міністром оборони України. "За" проголосували 277 депутатів.
Призначений глава Міноборони анонсував аудит ТЦК, МОУ і ЗСУ. Також перегляд зарплат і соцзабезпечення військових. За керівництва Федорова Міноборони буде розвивати ШІ, українську ППО й дронове оснащення бригад.