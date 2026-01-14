Укр Рус
14 января, 14:05
Нельзя игнорировать проблему ТЦК, мы предложим системное решение, – Федоров перед назначением

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Михаил Федоров перед назначением министром обороны заявил о необходимости системных изменений в Минобороны и ВСУ, включая аудит для решения проблем в ТЦК.
  • Федоров отметил важность качественной подготовки военнослужащих для уменьшения потерь и предложил оценивать лидерство по реальным результатам.

Перед назначением министром обороны Михаил Федоров заявил, что игнорировать проблемы в ТЦК нельзя. Он пообещал ряд изменений в Минобороны и ВСУ.

Он пообещал провести глубокий аудит в Минобороны и ВСУ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Михаила Федорова в телеграмме.

Какие реформы в Минобороны планирует Федоров?

Нужно быстро, раз и навсегда изменить систему подготовки украинских военнослужащих. Качественная подготовка – это уменьшение потерь и рост эффективности. Нельзя игнорировать проблему ТЦК. После комплексного аудита мы предложим системное решение, чтобы решить накопившиеся годами проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны,
– заявил Федоров.

Он также отметил, что оценивать лидерство должны по реальным данным и результатам, а не по должностям: "Сильный командир взвода должен стать командиром роты, роты – батальона, батальона – бригады, бригады – корпуса".

Федоров заявил, что вскоре будет проведен глубокий аудит Минобороны и ВСУ, чтобы найти дополнительные возможности для улучшения финансового и социального уровня обеспечения военных.

Федорова назначили министром обороны

  • Верховная Рада назначила Михаила Федорова новым Министром обороны Украины. "За" проголосовали 277 депутатов.

  • Назначенный глава Минобороны анонсировал аудит ТЦК, МОУ и ВСУ. Также пересмотр зарплат и соцобеспечения военных. При руководстве Федорова Минобороны будет развивать ИИ, украинскую ПВО и дроновое оснащение бригад.