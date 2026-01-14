Нельзя игнорировать проблему ТЦК, мы предложим системное решение, – Федоров перед назначением

Перед назначением министром обороны Михаил Федоров заявил, что игнорировать проблемы в ТЦК нельзя. Он пообещал ряд изменений в Минобороны и ВСУ.

Он пообещал провести глубокий аудит в Минобороны и ВСУ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Михаила Федорова в телеграмме.

Какие реформы в Минобороны планирует Федоров?

Нужно быстро, раз и навсегда изменить систему подготовки украинских военнослужащих. Качественная подготовка – это уменьшение потерь и рост эффективности. Нельзя игнорировать проблему ТЦК. После комплексного аудита мы предложим системное решение, чтобы решить накопившиеся годами проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны,

– заявил Федоров.

Он также отметил, что оценивать лидерство должны по реальным данным и результатам, а не по должностям: "Сильный командир взвода должен стать командиром роты, роты – батальона, батальона – бригады, бригады – корпуса".

Федоров заявил, что вскоре будет проведен глубокий аудит Минобороны и ВСУ, чтобы найти дополнительные возможности для улучшения финансового и социального уровня обеспечения военных.

Федорова назначили министром обороны