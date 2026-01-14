Нельзя игнорировать проблему ТЦК, мы предложим системное решение, – Федоров перед назначением
- Михаил Федоров перед назначением министром обороны заявил о необходимости системных изменений в Минобороны и ВСУ, включая аудит для решения проблем в ТЦК.
- Федоров отметил важность качественной подготовки военнослужащих для уменьшения потерь и предложил оценивать лидерство по реальным результатам.
Перед назначением министром обороны Михаил Федоров заявил, что игнорировать проблемы в ТЦК нельзя. Он пообещал ряд изменений в Минобороны и ВСУ.
Он пообещал провести глубокий аудит в Минобороны и ВСУ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Михаила Федорова в телеграмме.
Какие реформы в Минобороны планирует Федоров?
Нужно быстро, раз и навсегда изменить систему подготовки украинских военнослужащих. Качественная подготовка – это уменьшение потерь и рост эффективности. Нельзя игнорировать проблему ТЦК. После комплексного аудита мы предложим системное решение, чтобы решить накопившиеся годами проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны,
– заявил Федоров.
Он также отметил, что оценивать лидерство должны по реальным данным и результатам, а не по должностям: "Сильный командир взвода должен стать командиром роты, роты – батальона, батальона – бригады, бригады – корпуса".
Федоров заявил, что вскоре будет проведен глубокий аудит Минобороны и ВСУ, чтобы найти дополнительные возможности для улучшения финансового и социального уровня обеспечения военных.
Федорова назначили министром обороны
Верховная Рада назначила Михаила Федорова новым Министром обороны Украины. "За" проголосовали 277 депутатов.
Назначенный глава Минобороны анонсировал аудит ТЦК, МОУ и ВСУ. Также пересмотр зарплат и соцобеспечения военных. При руководстве Федорова Минобороны будет развивать ИИ, украинскую ПВО и дроновое оснащение бригад.