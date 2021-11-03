Підробок на мільйони: поліція викрила фабрику фейкових ПЛР-тестів та сертифікатів вакцинації
Джерело:МВС
Слідчі поліції викрили шахрайську схему на мільйони гривень. Злочинці щомісяця виготовляли по 1 000 підроблених сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 та понад 2 000 негативних ПЛР-тестів.
Шахраї шукали "клієнтів" у Львівській та Запорізьких областях. Пропонували виготовити фейковий міжнародний сертифікат за 40 євро або негативний тест на антитіла – за 600 гривень.
До теми Вінницький бізнесмен продавав фейкові COVID-сертифікати з внесенням в "Дію"
Як працювала схема
Підроблені документи "замовникам" відправляли поштою, а гроші отримували на персональні картки у банку. Загалом такий "бізнес" приносив зловмисникам понад 3 мільйони гривень щомісяця.
Станом на 2 листопада львівські поліцейські здійснили санкціоновані обшуки у фігурантів справи вдома. Там виявили та вилучили бланки, чорнову бухгалтерію, техніку й чимало фейкових документів:
- сертифікати вакцинації;
- негативні тести на коронавірус;
- запрошення на роботу за кордоном;
- довідки для держорганів влади.
За фактом виготовлення та збуту фальшивих паперів і несанкціонованих дій з інформацією відкрили кримінальне провадження. Зловмисникам загрожує до 7 років ув'язнення.
Зловмисники заробляли понад 3 мільйони щомісяця на фейкових сертифікатах / Фото СБУ
Усім затриманим мають повідомити про підозру. Також очікують на рішення суду щодо обрання запобіжних заходів.
За інформацією Служби безпеки України, група складалася із 4 зловмисників. Усі вони були мешканцями Запоріжжя та Львівщини. Кожен мав своє завдання.
Організатор схеми шукав "клієнтів" серед тих, хто планував знайти роботу за межами України. Його спільник перевозив людей і шукав майбутніх "замовників". Решта займалася виготовленням підробок та доставленням "документів".
Викриття фейкових сертифікатів вакцинації в Україні: що відомо
- Від початку пандемії COVID-19 в Україні активізувалися аферисти, які пропонують громадянам виготовити підроблені документи замість вакцинації.
- Середня "ринкова" ціна таких фейків коливається від 300 гривень. Шахраї готові навіть оформити псевдосертифікат у додатку "Дія" за 1 600 гривень.
- За створення неправдивих документів зловмисникам загрожує штраф 17 тисяч гривень або арешт на 6 місяців.
- У Міністерстві внутрішніх справ порушили понад 800 кримінальних проваджень за такими фактами.