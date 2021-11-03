Подделок на миллионы: полиция разоблачила фабрику фейковых ПЦР-тестов и сертификатов вакцинации

Следователи полиции разоблачили мошенническую схему на миллионы гривен. Преступники ежемесячно производили по 1 000 поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19 и более 2 000 отрицательных ПЦР-тестов.

Мошенники искали "клиентов" во Львовской и Запорожской областях. Предлагали изготовить фейковый международный сертификат за 40 евро или отрицательный тест на антитела – за 600 гривен.

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Как работала схема

Поддельные документы "заказчикам" отправляли по почте, а деньги получали на персональные карты в банке. В общей сложности такой "бизнес" приносил злоумышленникам более 3 миллионов гривен ежемесячно.

По состоянию на 2 ноября львовские полицейские провели санкционированные обыски у фигурантов дела дома. Там обнаружили и изъяли бланки, черновую бухгалтерию, технику и множество фейковых документов:

сертификаты вакцинации;

отрицательные тесты на коронавирус;

приглашение на работу за границей;

справки для госорганов власти.

По факту изготовления и сбыта фальшивых бумаг и несанкционированных действий с информацией было открыто уголовное производство. Злоумышленникам грозит до 7 лет заключения.



Злоумышленники зарабатывали более 3 миллионов ежемесячно на фейковых сертификатах / Фото СБУ

Всем задержанным должны сообщить о подозрении. Также ожидают решения суда по избранию мер пресечения.

По информации Службы безопасности Украины, группа состояла из 4 злоумышленников. Все они были жителями Запорожья и Львовской области. У каждого была своя задача.

Организатор схемы искал "клиентов" среди тех, кто планировал найти работу вне Украины. Его подельник перевозил людей и искал будущих "заказчиков". Остальные занимались изготовлением подделок и доставкой "документов".

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