У Нацбанку пояснили, на що Україна витрачає фінансову допомогу від західних партнерів

Гроші від країн-союзниць допомагають Україні триматися на плаву. Фінансові ресурси очікуються від багатьох країн Заходу.

Про це 24 Каналу розповів член ради Національного банку України Василь Фурман. За його словами, зовнішня фінансова допомога впливає на низку факторів.

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Значення грошей ЄС для України

Василь Фурман розказав, що кошти від західних партнерів наразі дуже важливі. Така допомога є величезною, тож відкриває перед Україною можливість закривати багато питань.

Щоб ми могли надійно тримати фінансову оборону, зберегти макроекономічну стабільність, мати стабільну банківську систему та відносно стабільну гривню,

– пояснив він.

На його думку, це також стримує інфляцію в Україні.

"У нас є фінансова зброя – це гроші", – наголосив член ради НБУ.

Проте в Україні наразі все ж спостерігається державний дефіцит.

Василь Фурман розповів, на що йде фінансова допомога від ЄС: дивіться відео

Що відомо про цьогорічну нестачу коштів

Василь Фурман назвав мінімальну суму, якої не вистачає.

Якщо говорити про бюджет цього року – це мінус 38 мільярдів доларів,

– зауважив він.

За його словами, варто знайти фінансовий ресурс для того, щоб його профінансувати без Національного банку України.

Зокрема, минулого року НБУ профінансував 400 мільярдів гривень з урахуванням того, що Україна отримала зовнішньої фінансової допомоги більше, ніж 30 мільярдів доларів. Тож було проведено величезну роботу щодо того, щоб можна ефективно залучити та профінансувати дефіцит державного бюджету.

Проте Фурман наголосив, що 38 мільярдів доларів – це програма мінімум. Україні треба знайти значний фінансовий ресурс для того, щоб відновлювати економіку, зруйновану інфраструктуру, зокрема, житло громадянам, які майже щодня страждають від ракетних обстрілів.

Чи очікується фінансова підтримка від інших країн

Член ради Нацбанку пояснив, що 18 мільярдів євро від ЄС – це дійсно значна сума, втім фінансів все одно потрібно більше.

Василь Фурман спрогнозував, що додаткові кошти для України будуть виділені незабаром.

"Я дуже надіюся, що у першому півріччі цього року ми зможемо підписати програму розширеного фінансування і отримати значний фінансовий ресурс від Міжнародного валютного фонду", – прокоментував він.

Також Фурман висловив сподівання, що до підтримки України долучаться інші країни.

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