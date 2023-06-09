Масштабне пограбування українців: зловмисники вкрали мільйони завдяки схемі з фішингом

В Україні викрили злочинців, які привласнили понад 2 мільйони гривень за допомогою фішингу. Зловмисники отримували дані банківських карток громадян і крали кошти з їхніх рахунків.

Зловмисники на Харківщині використовували фішингові посилання для отримання даних банківських карток громадян і надалі привласнювали гроші з їхніх рахунків. Організатором схеми виявився 23-річний громадянин України.

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Як шахраї виманювали гроші в постраждалих

Він залучив до оборудки ще вісьмох громадян. Чоловік створив сайт та спільноту в телеграмі, де надавалися інструкції та фішингові посилання для учасників шахрайської схеми.

Зловмисники в месенджерах розсилали фішингові посилання продавцям товарів, яких підшукували на майданчиках оголошень.

Людей запевняли, що надсилають посилання для оформлення послуги доставки, просили вказати дані карток нібито для отримання грошей за проданий товар. Дані, введені на шахрайських ресурсах, автоматично ставали відомі фігурантам.

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Організатор схеми здійснював компрометацію карток клієнтів банку та за допомогою платіжних систем "виводив" гроші потерпілих на підконтрольні рахунки.

Фігуранти можуть "сісти" на 12 років

Шістьом фігурантам вже оголосили підозри: їм може загрожувати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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Наразі правоохоронці встановлюють кількість постраждалих. За попередньою інформацією, сума збитків може становити понад 2 мільйони гривень.

За місцями проживання фігурантів правоохоронці провели обшуки та вилучили комп'ютерну техніку, телефони, "чорнові" записи, банківські карти та SIM-картки.

Після проведення експертиз буде вирішуватися питання щодо оголошення підозр іншим учасникам угруповання.

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