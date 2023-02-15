Яким є найпоширеніший вид шахрайства

Як повідомляє НБУ, одним із найпопулярніших видів шахрайства в інтернеті є нібито фінансова допомога для постраждалих від війни.

Найпоширенішим видом стала фейкова соціальна допомога від державних чи міжнародних організацій постраждалим від війни українцям. У 2022 році НБУ виявив близько 4500 фішингових ресурсів, тоді як у 2021 році ця цифра була на порядок меншою,

– йдеться в повідомленні регулятора.

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Користувач переходить за посиланням на сайт, де його просять вказати дані платіжної картки "для отримання допомоги". Після цього їх використовують для грабіжки користувача.

Для крадіжки коштів зловмисники проводять фішингові кампанії, метою яких є виманювання даних для доступу до банківських рахунків. Обіцянки шахраїв варіюються в залежності від актуальних новин, особливо тих, що стосуються надання громадянам державної та міжнародної фінансової допомоги, також вони організовують фейкові збори коштів для надання допомоги ЗСУ, – йдеться в повідомленні.

Новий проєкт для запобігання шахрайству

Національний координаційний центр кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України спільно з НБУ запустили проєкт із протидії такому шахрайству. Для цього при переході користувача на шахрайські сайті буде відкриватися повідомлення з застереженням.

Шахрайська схема щодо допомоги ЗСУ