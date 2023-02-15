Каков самый распространенный вид мошенничества

Как сообщает НБУ, одним из самых популярных видов мошенничества в интернете является финансовая помощь для пострадавших от войны.

Наиболее распространенным видом стала фейковая социальная помощь от государственных или международных организаций пострадавшим от войны украинцам. В 2022 году НБУ обнаружил около 4500 фишинговых ресурсов, тогда как в 2021 году эта цифра была на порядок меньше,

– говорится в сообщении регулятора.

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Пользователь переходит по ссылке на сайт, где его просят указать данные платежной карты "для получения пособия". После этого их используют для грабежа пользователя.

Для кражи средств злоумышленники проводят фишинговые кампании, целью которых является выманивание данных для доступа к банковским счетам. Обещания мошенников варьируются в зависимости от актуальных новостей, особенно касающихся предоставления гражданам государственной и международной финансовой помощи, также они организуют фейковые сборы средств для предоставления помощи ВСУ, – говорится в сообщении.

Новый проект для предотвращения мошенничества

Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины совместно с НБУ запустили проект по противодействию такому мошенничеству. Для этого при переходе пользователя на мошеннические сайте будет открываться сообщение с оговоркой.

Мошенническая схема помощи ВСУ