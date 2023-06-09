Масштабное ограбление украинцев: злоумышленники украли миллионы благодаря схеме с фишингом

В Украине разоблачили преступников, присвоивших более 2 миллионов гривен с помощью фишинга. Злоумышленники получали данные банковских карт граждан и воровали средства с их счетов.

Злоумышленники на Харьковщине использовали фишинговые ссылки для получения данных банковских карт граждан и в дальнейшем присваивали деньги с их счетов. Организатором схемы оказался 23-летний гражданин Украины.

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Как мошенники выманивали деньги у пострадавших

Он привлек к сделке еще восемь граждан. Мужчина создал сайт и сообщество в телеграмме, где предоставлялись инструкции и фишинговые ссылки для участников мошеннической схемы.

Злоумышленники в мессенджерах рассылали фишинговые ссылки продавцам товаров, подыскиваемых на площадках объявлений.

Людей уверяли, что присылают ссылку для оформления услуги доставки, просили указать данные карт якобы для получения денег за проданный товар. Данные, введенные на мошеннических ресурсах, автоматически становились известны фигурантам.

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Организатор схемы осуществлял компрометацию карт клиентов банка и с помощью платежных систем "выводил" деньги пострадавших на подконтрольные счета.

Фигуранты могут "сесть" на 12 лет

Шестерым фигурантам уже объявили подозрения: им может грозить до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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В настоящее время правоохранители устанавливают количество пострадавших. По предварительной информации, сумма ущерба может составить более 2 миллионов гривен.

По местам проживания фигурантов правоохранители провели обыски и изъяли компьютерную технику, телефоны, черновые записи, банковские карты и SIM-карты.

После проведения экспертиз будет решаться вопрос об объявлении подозрений другим участникам группировки.

Самая распространенная схема мошенников