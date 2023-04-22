При содействии сотрудников служб безопасности Монобанка и ПриватБанка, участников двух преступных групп разоблачили сотрудники управления противодействия киберпреступлениям в Харьковской области совместно с Главным следственным управлением Нацполиции,

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От действий мошенников пострадали тысячи человек

Мошенники работали по аналогичным схемам. Они получали данные банковских карт граждан с помощью фишинговых ссылок, копировавших интерфейс страниц онлайн-банкингов, сайтов платформ объявлений, интернет-магазинов и т.п.

В одной группировке объединились 13 человек, которые создали и администрировали сообщество в телеграмме. Там они размещали инструкции и фишинговые ссылки для других членов мошеннической группы. Далее злоумышленники в мессенджерах рассылали эти ссылки под предлогом оформления финансовых выплат или получения средств за проданный товар. Данные, введенные пользователями на фишинговых сайтах, автоматически становились известны фигурантам.

Организатор схемы осуществлял компрометацию платежных карт клиентов банка и с помощью платежных систем "выводил" деньги пострадавших на подконтрольные счета. Аналогичную схему реализовали и три жителя Днепропетровской области.

Правоохранители сообщили, что от действий обеих преступных группировок пострадали не менее тысячи человек. Общая сумма ущерба потерпевшим составляет почти два миллиона гривен.

Некоторым фигурантам уже объявили подозрения

В домах фигурантов правоохранители провели обыски. Они изъяли компьютерную технику, телефоны, банковские карты, деньги и SIM-карты.

Полиция открыла уголовные производства по частям 1, 2 статьи 255 и 4 статьи 190 КУ – создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней и мошенничество. Фигурантам может грозить до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

5 членам организованных групп уже сообщили о подозрениях. Трех из них удалось задержать.

Важно. Киберполиция напоминает гражданам, что за опасными гиперссылками переходить опасно, ведь за ними может скрываться фишинговый ресурс. На фишинг могут указывать любые отличия в URL-адресе. Никогда не вводите конфиденциальные данные на подозрительных сайтах.