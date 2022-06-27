Фон дер Ляєн виступила проти бойкоту саміту G20, навіть якщо там буде Путін

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що не слід бойкотувати саміт "Великої двадцятки", навіть якщо участь в ньому візьме Володимир Путін. Політикиня наголосила, що не можна паралізувати дії G20.

Про це голова Єврокомісії заявила в інтерв'ю німецькому каналу. Саміт має відбутись у листопаді на Балі, Індонезія.

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Голова Єврокомісії радила ретельно подумати щодо бойкоту саміту

Ми повинні дуже ретельно подумати, чи не паралізуємо ми всю G20, я не захищаю цього,

– сказала фон дер Ляєн.

Політикиня наголосила, що Росія має зазнати стратегічної поразки. "Велика двадцятка" занадто важливо, зокрема, для країн, що розвиваються, отож не можна дозволити Путіну розвалити цю структуру.

Росія входить до G20

Росія входить до переліку "Великої двадцятки", отож присутність глави Кремля – цілком можлива. Фон дер Ляєн пропонує використати цей шанс у своїх цілях.

Важливо сказати Путіну в обличчя, що ми про нього думаємо і що ми думаємо про подібні дії,

– зазначила голова Єврокомісії.

При цьому вона зазначила, що про звичайну комунікацію і звичне "ведення бізнесу" з Росією і не мовиться.

У саміті візьме участь і Україна

Зазначимо, що наприкінці травня президент Володимир Зеленський підтвердив, що участь в саміті в Індонезії візьме і Україна. При цьому глава держави висловив сподівання, що від форуму відсторонять Росію. Зокрема, Зеленський зазначив, що на форумі мають бути лише "друзі і партнери, а не окупанти".

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У Німеччині відбувається саміт "Великої сімки":

Протягом 26 – 28 червня у німецькому Ельмау відбувається саміт "Великої сімки".

Окрім лідерів країн G7, у форумі беруть участь голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європейської ради Шарль Мішель.

На зустрічі країни домовились запровадити ембарго на російське золото. Ця стаття експорту дає Росії більше ніж 10 мільярдів доларів прибутку.

Також під час перемовин лідери запевнили, що надаватимуть Україні фінансову, військову та іншу допомогу стільки часу, скільки це потрібно.

Дивіться більше про зустріч країн "Великої сімки" – у відео: