Фон дер Ляйен выступила против бойкота саммита G20, даже если там будет Путин

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что не следует бойкотировать саммит "Большой двадцатки", даже если участие в нем примет Владимир Путин. Политик подчеркнула, что нельзя парализовать действия G20.

Об этом глава Еврокомиссии заявила в интервью немецкому каналу. Саммит должен пройти в ноябре на Бали, Индонезия.

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Глава Еврокомиссии советовала тщательно подумать о бойкоте саммита

Мы должны очень тщательно подумать, не парализуем ли мы всю G20, я не защищаю этого,

– сказала фон дер Ляйен.

Политик не подчеркнула, что Россия должна потерпеть стратегическое поражение. "Большая двадцатка" слишком важна, в частности, для развивающихся стран, поэтому нельзя позволить Путину развалить эту структуру.

Россия входит в G20

Россия входит в перечень "Большой двадцатки", так что присутствие главы Кремля – вполне возможно. Фон дер Ляйен предлагает использовать этот шанс в своих целях.

Важно сказать Путину в лицо, что мы о нем думаем и что мы думаем о подобных действиях,

– отметила глава Еврокомиссии.

При этом она отметила, что об обычной коммуникации и привычном "ведении бизнеса" с Россией и не говорится.

В саммите примет участие и Украина

Отметим, что в конце мая президент Владимир Зеленский подтвердил, что в саммите в Индонезии примет участие и Украина. При этом глава государства выразил надежду, что от форума отстранят Россию. В частности, Зеленский отметил, что на форуме должны быть только "друзья и партнеры, а не кафоккупанты иры".

Тем временем Президент Индонезии посетит Киев и Москву: хочет просить Путина прекратить огонь.

В Германии проходит саммит "Большой семерки":

В течение 26 – 28 июня в немецком Эльмау проходит саммит "Большой семерки".

Кроме лидеров стран G7, в форуме принимают участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель.

На встрече страны договорились ввести эмбарго на российское золото. Эта статья экспорта дает России более 10 миллиардов долларов прибыли.

Также во время переговоров лидеры заверили, что Украине будут оказывать финансовую, военную и другую помощь столько времени, сколько это нужно.

Смотрите больше о встрече стран "Большой семерки" – в видео: