Фон дер Ляйен выступила против бойкота саммита G20, даже если там будет Путин
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что не следует бойкотировать саммит "Большой двадцатки", даже если участие в нем примет Владимир Путин. Политик подчеркнула, что нельзя парализовать действия G20.
Об этом глава Еврокомиссии заявила в интервью немецкому каналу. Саммит должен пройти в ноябре на Бали, Индонезия.
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Глава Еврокомиссии советовала тщательно подумать о бойкоте саммита
Мы должны очень тщательно подумать, не парализуем ли мы всю G20, я не защищаю этого,
– сказала фон дер Ляйен.
Политик не подчеркнула, что Россия должна потерпеть стратегическое поражение. "Большая двадцатка" слишком важна, в частности, для развивающихся стран, поэтому нельзя позволить Путину развалить эту структуру.
Россия входит в G20
Россия входит в перечень "Большой двадцатки", так что присутствие главы Кремля – вполне возможно. Фон дер Ляйен предлагает использовать этот шанс в своих целях.
Важно сказать Путину в лицо, что мы о нем думаем и что мы думаем о подобных действиях,
– отметила глава Еврокомиссии.
При этом она отметила, что об обычной коммуникации и привычном "ведении бизнеса" с Россией и не говорится.
В саммите примет участие и Украина
Отметим, что в конце мая президент Владимир Зеленский подтвердил, что в саммите в Индонезии примет участие и Украина. При этом глава государства выразил надежду, что от форума отстранят Россию. В частности, Зеленский отметил, что на форуме должны быть только "друзья и партнеры, а не кафоккупанты иры".
Тем временем Президент Индонезии посетит Киев и Москву: хочет просить Путина прекратить огонь.
В Германии проходит саммит "Большой семерки":
- В течение 26 – 28 июня в немецком Эльмау проходит саммит "Большой семерки".
- Кроме лидеров стран G7, в форуме принимают участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель.
- На встрече страны договорились ввести эмбарго на российское золото. Эта статья экспорта дает России более 10 миллиардов долларов прибыли.
- Также во время переговоров лидеры заверили, что Украине будут оказывать финансовую, военную и другую помощь столько времени, сколько это нужно.
Смотрите больше о встрече стран "Большой семерки" – в видео: