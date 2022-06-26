Джоко Відодо вирішив спробувати "помирити" Україну та Росії. Він проситиме Володимира Путіна негайно припинити вогонь.

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"Війну потрібно зупинити та відновити глобальні ланцюги постачання продовольства", – сказав президент перед від'їздом до Німеччини для участі в саміті G7 у понеділок.

Відмовились допомагати зброєю

Лідер Індонезії заявив, що закликатиме країни, представники яких візьмуть участь у саміті G7, сприяти миру в Україні. Крім цього, проситиме знайти негайне вирішення глобальних продовольчих та енергетичних криз.

Хоч Індонезія засудила війну та висловила співчуття українцям, але у квітні Відоко відхилив запит на зброю від Володимира Зеленського.

Потребують їжі з України

Раніше міністерка закордонних справ Індонезії Ретно Марсуді заявила, що харчі та добрива з Росії та України необхідно попри війну "реінтегрувати у світовий ринок".

"Необхідно забезпечити зерновий коридор з України й відкрити експорт харчів та добрив з Росії. Всі країни повинні утримуватися від дій, які ще більше загострять цю продовольчу кризу", – сказала Марсуді.

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Участь України у саміті G7

Володимир Зеленський підтвердив інформацію, що 27 червня візьме участь у саміті G7. За словами президента Франції Еммануеля Макрона головними темами події стануть:

дії в умовах війни, наслідки війни;

продовольча та енергетична безпека;

заходи для розв'язання кліматичних проблем.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни-учасниці відреагувати на обстріл Києва 26 червня, оскільки окупанти атакували дім, де були мирні мешканці. Серед них – семирічна дівчинка. Кулеба зазначає, що гідною відповіддю на цей цинічний вчинок була б важка зброя для України.

"7-річна українська дитина мирно спала в Києві, поки російська крилата ракета не підірвала її будинок.Саміт G7 повинен відповісти новими санкціями проти Росії й важчим озброєнням для України. Треба перемогти хворий імперіалізм Росії", – написав міністр.

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