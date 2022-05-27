Продовольча криза

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час промови в аналітичному центрі Foreign Policy Community of Indonesia, передає 24 канал. За його словами, чим швидше буде звільнена Україна від окупантів, то краще будуть захищені люди у всьому світі.

Читайте також: "Звикайте до світу без Росії": чому виступ України на G20 дуже важливий

Зеленський зазначив, що Україна є важливим експортером продовольства й щороку поставляє 10 мільйонів тонн зернових та іншої аграрної продукції. Але вже четвертий місяць порти заблоковані й Україна не може надавати ці продукти через повномасштабну війну, яку розв'язала Росія.

Наразі 22 мільйони тонн зернових перебувають у сховищі і ми не можемо направити їх на світовий ринок, де вони життєвонеобхідні вже зараз. Через це ціни на продовольство можуть катастрофічно зрости. За оцінкою ООН, голод цьогоріч охопить 40 – 50 мільйонів людей,

– сказав Зеленський.

Він зазначив, що це призведе й до політичного хаосу у певних регіонах. Тому весь світ потребує розблокування українських портів для подолання продовольчої кризи.

Участь України у саміті G20

Зеленський також підтвердив участь у саміті G20 на Балі. Він подякував індонезійському президенту за запрошення та розповів про низку "домашніх завдань" до зустрічі лідерів "Великої двадцятки".

Ми приймаємо це запрошення і я вірю в те, що до саміту восени світ вирішить усю цю проблематику: ми маємо не допустити масштабного голоду, зупинити вбивства і репресії, маємо назавжди відучити будь-які держави світу від ядерного шантажу і загравання із загрозою хімічної чи біологічної зброї,

– заявив президент.

Він також висловив сподівання, що на зустрічі будуть "лише держави-друзі, партнери і не буде жодних окупантів".

Раніше Росію вже запросили на саміт і Путін прийняв це запрошення. Після цього, за інформацією CNN, адміністрація президента США приватно передала Індонезії прохання, щоб її не допускали до цьогорічного саміту. Після цього і сам Байден публічно висловив своє неприйняття участі президента Володимира Путіна в G20,

До теми – чи стане Путін учасником самміту G20: дивіться відео