Прессекретарка Білого дому Джен Псакі зазначила, що до саміту залишилося ще шість місяців. Наразі невідомо, чи сам Джо Байден візьме участь у G20.

Важливо Зеленський та Путін прийняли запрошення на саміт G20, – Bloomberg

Байден вважає, що Росії не має бути на G20

За її словами, президент Байден категорично запевняє, що Росії там не повинно бути.

Президент публічно висловив свою неприйняття участі президента Володимира Путіна в G20,

– сказала Джен Псакі.

Вона каже, що немає жодних ознак того, що Росія готова до серйозної дипломатії.

Путіна могли запросити ще раніше

Псакі пояснила, що Білий дім розуміє, що Індонезія, ймовірно, запросила Путіна відвідати саміт ще до вторгнення Росії в Україну.

Тим не менш, президент Індонезії Джоко Відодо сказав, що його країна хоче об’єднати G20. “Не допускайте розколу. Мир і стабільність є ключем до відновлення та розвитку світової економіки”, – запевнив він.

"Ще шість місяців. Тому ми не можемо передбачити на даний момент, як це буде виглядати", — сказала прессекретарка Білого дому.

Водночас США привітали ідею Індонезії запросити президента України Володимира Зеленського взяти участь в саміті у якості гостя.

До слова, раніше США заявляли, що не братимуть участі в зустрічах G20, якщо там буде Росія. Це неможливо через вторгнення держави-агресорки в Україну. Відповідну заяву зробила міністерка фінансів США Джанет Єллен. Вона зазначила, що погоджується з таким рішенням президента Джо Байдена.

Що відомо про саміт G20

Саміт G20 відбудеться у листопаді 2022 року, цьогоріч його приймає Індонезія.

Україна не є членом G20, але голови мають право запрошувати країн-гостей.

США та деякі союзники тиснули на Індонезію, щоб вона надіслала запрошення Україні. Водночас були розчаровані відмовою виключити зі списку Путіна.

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