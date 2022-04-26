Про те, що президента України хочуть зробити одним із учасників, ЗМІ повідомили 25 квітня. Слід зауважити, що на цьому наполягають і кілька інших держав.

До теми Христя Фріланд заявила про необхідність виключити Росію з G20

Також просять виключити Росію

Індонезія, яка організовує зустріч G20, зіткнулася не лише з цією політичною суперечкою. Також кілька країн закликали скасувати запрошення президента Росії Путіна.

Проте організатори наголосили на тому, що вони нібито "залишаться неупередженими". Експерти це пояснюють тим, що до "великої 20" також входять і країни, які не засудили агресію Росії проти України санкціями – Китай, Індія та інші.

Байден вже звертався до Індонезії

Приблизно на початку березня президент США Джозеф Байден звернувся із закликом зробити включення президента України на деяких із заходів G20. Мовляв, якщо Індонезія не виключає Росію з саміту, то має хоч запросити Україну на деякі зустрічі.

Проте навіть без включення Володимира Зеленського, там все досить важко з організацією. Адже лідери деяких країн навідріз відмовилися сидіти за одним столом із кремлівським диктатором.

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