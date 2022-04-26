О том, что президента Украины хотят сделать одним из участников, СМИ сообщили 25 апреля. Следует отметить, что на этом настаивают и несколько других государств.

К теме Христя Фриланд заявила о необходимости исключить Россию из G20

Также просят исключить Россию

Индонезия, которая организовывает встречу G20, столкнулась не только с этим политическим спором. Также несколько стран призвали отменить приглашение президента России Путина.

Однако организаторы отметили, что они якобы "остаются беспристрастными". Эксперты это объясняют тем, что в "большую 20" также входят и страны, которые не осудили агрессию России против Украины санкциями – Китай, Индия и другие.

Байден уже обращался к Индонезии

Следует заметить, что даже без включения Владимира Зеленского там все довольно трудно с организацией. Ведь лидеры некоторых стран отказались сидеть за одним столом с кремлевским диктатором.

Приблизительно в начале марта президент США Джозеф Байден обратился с призывом сделать включение президента Украины на некоторых из мероприятий G20. Мол, если Индонезия не исключает Россию с саммита, то должна хотя бы пригласить Украину на некоторые встречи.

Также член G20 – может ли Франция до сих пор помогать России оружием: смотрите видео