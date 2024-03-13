Будівництво фортифікацій ускладнено, але робота ведеться щодня, – Міноборони
З приходом весни будівництво фортифікацій на фронті ускладнилося. Однак робота на цьому напрямку ведеться щодня.
Про це в ефірі телемарафону розповів глава адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Міноборони Богдан Бондар. Він зазначив, що зараз проблеми виникають через близькість ґрунтових вод.
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Проблеми у будівництві
Богдан Бондар зазначив, що будівництво фортифікаційних споруд проводиться на постійній основі, однак наразі там змінилися акценти.
З огляду на зміни в обстановці, було ухвалено рішення про те, щоб змінити акценти, розпочати більш стійке обладнання з додатковими елементами, які дадуть змогу надійно захистити наших воїнів для виконання ними бойових завдань,
– сказав він.
Як повідомив посадовець, на фронті має реалізовуватися комплекс дій, не тільки фортифікаційні споруди та інженерні заходи. Мовиться про посилення ППО й залучення авіації, яка допомагатиме боротися з ФАБами й з іншою високоточною зброєю. Водночас Бондар додає, що ці фортифікаційні споруди дозволять зберегти життя, створити належні умови, щоб військові могли гідно давати відсіч ворогу.
Однією з проблем, що заважають будівництву фортифікацій, є природні умови. З настанням весни грунтові води підійшли близько – вони не дають повною мірою виконувати завдання. До того ж ворог постійно обстрілює укріплення.
Щоденно триває робота. Але щоденно йдуть руйнування, треба відновлювати, робити нові споруди. Противник постійно обстрілює, застосовує FPV-дрони. Ми розбудовуємо ці споруди з урахуванням нових тактик окупантів,
– зазначив Бондар.
Зеленський про фортифікації
Володимир Зеленський в інтерв'ю французьким медіа BFM TV та Le Monde зазначив, що будівництво фортифікацій – це постійний процес. За його словами, мовиться не про сотні, а тисячі кілометрів відповідних споруд
Він додав, що це складне завдання, яке треба виконати, щоб стояти незалежно від змін пір року і незалежно від тих бойових арсеналів, які застосовує ворог при обстрілах.
Це одне з найскладніших завдань – фортифікаційні споруди. Але у нас є три лінії оборони. І ці споруди, фортифікації, будуються не тільки в одній лінії. Це три лінії проти ворога в окремих областях нашої держави,
– пояснив президент.
Фортифікації будуються на Сході, Півдні, Півночі. Президент додав, що ніхто не говорить про вірогідність приходу росіян з території Білорусі. Як зазначив Зеленський, там ядро окупантів було ліквідовано. Україна будує оборонні споруди для себе.
Оборона України
- Розвідка Британії повідомила, що Україна прискорила будівництво фортифікаційних споруд на різних ділянках фронту. Там переконані, що це вплине на можливість росіян наступати – якщо вони продовжать спроби, то зазнаватимуть втрат. Подальші проривні операції росіян малоймовірні.
- Робота ведеться на всіх напрямках – зокрема, є потреба в оновлення фортифікацій на правому березі Дніпра. Як розповіла Наталія Гуменюк, якщо вірогідність висадки військ сягає одного чи половини відсотка, то ті ділянки мають бути укріплені. Водночас вона додала, що річка Дніпро сама по собі є перепоною для росіян.
- На Харківщині триває вже третій етап зведення оборонних споруд. До масштабної лінії оборони входять і так звані "зуби дракона", і опорні пункти, і бліндажі, і протитанкові рови, які зводять за проєктом Міністерства оборони.