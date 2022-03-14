Що таке фосфорні бомби та чи можна від них врятуватися

Існують вмотивовані підозри, що рашисти у війні з українцями використовують заборонену фосфорну зброю.

Фосфорна зброя почала використовуватись ще в першій світовій війні, але згодом її заборонили. Однак і зараз, після заборони міжнародними конвенціями, ці страшні боєприпаси сипляться на голови військових та мирних жителів, спричиняючи величезний ареал вражень, пожежі та хімічні опіки.

Зокрема, про використання хімічної зброї рашистами очевидці повідомляють в Попасній Луганської області.

Використання російськими загарбниками фосфорної бомби в Попасній (Луганщина). Фото з Фейсбук

Що таке фосфорна бомба

Більш правильно говорити про фосфорну зброю, а не бомби. Адже заряд з білим фосфором може бути не лише в бомбах, але й в артилерійських снарядах, мінах, ракетах та навіть гранатах. В зброї з білим фосфором запальний заряд горить при надзвичайно високій температурі - 800 – 900 град. С. Він розповсюджується на значну територію у кілька сотень квадратних метрів. Фосфорний заряд горить, допоки не вигорить повністю або не припиниться його контакт з киснем. Фосфорна бомба складається з тисяч маленьких фосфорних кульок, вона підривається на висоті 200-250 м над землею в місцях, де противник захований у горах чи під покривом лісу.

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Як виявити, що вибухнув фосфорний заряд

Під час вибуху вночі фосфорний заряд помітно світиться. Вдень дію фосфорного заряду можна відрізнити від інших боєприпасів через густий їдкий білий дим та яскраві іскри, які розлітаються під час вибуху. Фосфорна бомба викликає значні пожежі, які дуже важко загасити.

Пожежа після вибуху фосфорної бомби. Фото Вікіпедія

Як фосфорна зброя знищує

Через високу температуру горіння фосфорний заряд підпалює все навкруги. Плавиться все (дерево, метал, тіла людей та тварин), палає все навкруги. В радіусі до 150 м біля епіцентру вибуху у людей обвуглюється шкіра навіть під одягом. При потраплянні на відкриті ділянки частинки фосфору викликають важкі опіки. Білий дим проникає в легені та випалює їх (якщо його вдихнути поряд з вибухом або він зайде у приміщення). Після потрапляння фосфору всередину організму відбувається отруєння, що викликає мученицьку смерть. Смертельна доза для людини становить 0,05 - 0,15 г.

Рани від потрапляння фосфору. Фото Вікіпедія

Заборона використання фосфорної зброї

Згідно з міжнародним законодавством фосфорні боєприпаси дозволені до застосування по військових об'єктах. Однак згідно з Протоколом III до Конвенції про конкретні види звичайної зброї, фосфорні заряди заборонено використовувати всередині або поблизу населених областей.

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Як врятуватись від дії фосфорної зброї

Фосфор горить під час взаємодії з киснем, тому його гасять великою кількістю води (хоча він деякий час горить в і під водою). Також його засипають мокрим піском. Якщо частинки фосфору потрапили на шкіру, його треба перш за все нейтралізувати водою чи вологою ганчіркою. Після видалення фосфорних частинок зі шкіри лікування проводиться як за звичайних опіків. Від білого диму теж треба захищатись, дихаючи через респіратор чи протигаз (або хоча би мокру ганчірку чи волгу маску).

Під час розриву неподалік будь-якого боєприпасу потрібно лягти на землю та закрити голову руками. Це зменшить враження від уламків. Після того, як вибухи закінчаться – діяти за ситуацією.