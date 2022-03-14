Тривожні новини повідомила пресслужба Енергоатому. Також наголосили, що російські окупанти планують надалі здійснювати підриви на найбільшому ядерному об'єкті Європи.

Зауважте Ядерна загроза і АЕС: про вимоги України, "хотєлки" Росії і безпорадність МАГАТЕ

Рашистські недоумки підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС біля руїн навчально-тренувального центру та енергоблоку N1,

– мовиться у повідомленні.

Під час вибухів персонал залишав робочі місця. В Енергоатомі наголосили: які ще теракти потрібні для рішучих дій партнерів? Зокрема, мовиться про МАГАТЕ.

Запорізька АЕС у ніч захоплення: дивіться відео