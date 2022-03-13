Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що ситуація в області – дуже складна.

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Єдина гарна новина – вдалось домовитись про режим тиші

Практично всі населені пункти перебувають під обстрілами. Єдина гарна новина, зауважив Гайдай, – те, що вдалось домовитись з російською стороною про режим тиші.

І саме зараз проводиться евакуація. Людей вивозять з різних міст,

– сказав Гайдай.

В області вдалось розвантажити 7 вагонів гуманітарної допомоги. Мовиться про їжу, ліки засоби гігієни, одяг. Додатково прямують ще 11 вагонів. Найбільші проблеми – з водопостачанням, теплом, електрикою, адже мережі пошкоджуються через обстріли.

Ворог навмисне гатить по інфраструктурі

Гайдай зауважив, що ворог навмисне гатить по інфраструктурі. При цьому українські захисники тримають лінію оборони і дають відсіч.

Але цинізм ворога… Я лише один такий приклад наведу: на Попасну скинули фосфорну бомбу,

– розповів голова ОВА.

Також загарбники зайшли у будинок волонтера – людини з інвалідністю. Його просто розстріляли в інвалідному візку за проукраїнську позицію.

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