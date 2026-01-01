Дві країни готові відправити свої війська в Україну й без мандата ЄС чи ООН, – Die Welt
- Країни ЄС можуть відправити 10 000 – 15 000 солдатів в Україну для контролю за перемир'ям.
- Франція та Велика Британія готові відправити війська в Україну без мандату ООН чи ЄС.
Україна продовжує вести переговори із союзниками щодо гарантій безпеки у разі укладання мирної угоди з Росією. Дві європейські країни згодні взяти участь у контролі за припиненням вогню навіть без мандату від ЄС чи ООН.
Європейці готові в межах "Коаліції охочих" контролювати можливе припинення вогню між Росією та Україною, передає 24 Канал із посиланням на Die Welt
Які країни готові відправити війська в Україну після перемир'я?
За даними джерел видання, військові експерти з Франції та Британії у співпраці з Брюсселем вже підготували плани щодо гарантій безпеки для України.
У разі потреби країни Євросоюзу можуть відправити в Україну свої сухопутні війська для контролю за перемир'ям. Йдеться про 10 000 – 15 тисяч солдатів.
Дві країни – Франція та Велика Британія – готові моніторити припинення вогню навіть без мандату ООН чи ЄС. Їм достатньо запрошення від Києва.
Стежити за дотриманням перемир'я у повітря та на морі будуть сусідні з Україною держави. Не виключено, що до цього долучиться Туреччина, яка могла б контролювати Чорноморський регіон.
- До слова, за словами прем'єра Польщі Дональда Туска, США готові брати участь у гарантіях безпеки для України, включно з можливою присутністю військ після досягнення перемир'я.
- Володимир Зеленський зазначив, що питання розміщення американських сил в Україні ще обговорюють з Вашингтоном.
- Під час зустрічі із Володимиром Зеленським у Мар-а-Лаго Дональд Трамп заявив, що Україна отримає дуже сильні гарантії безпеки у мережах мирної угоди. Своєю чергою президент України наголосив, що гарантії безпеки від США погоджено на 100%.