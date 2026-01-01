Две страны готовы отправить свои войска в Украину и без мандата ЕС или ООН, – Die Welt

Украина продолжает вести переговоры с союзниками о гарантиях безопасности в случае заключения мирного соглашения с Россией. Две европейские страны согласны принять участие в контроле за прекращением огня даже без мандата от ЕС или ООН.

Европейцы готовы в рамках "Коалиции желающих" контролировать возможное прекращение огня между Россией и Украиной, передает 24 Канал со ссылкой на Die Welt

Смотрите также Желательно, чтобы прилетел уже в Украину, а не ехал поездом из Польши, – Зеленский о визите Трампа

Какие страны готовы отправить войска в Украину после перемирия?

По данным источников издания, военные эксперты из Франции и Великобритании в сотрудничестве с Брюсселем уже подготовили планы по гарантиям безопасности для Украины.

В случае необходимости страны Евросоюза могут отправить в Украину свои сухопутные войска для контроля за перемирием. Речь идет о 10 000 – 15 тысяч солдат.

Две страны – Франция и Великобритания – готовы мониторить прекращение огня даже без мандата ООН или ЕС. Им достаточно приглашения от Киева.

Следить за соблюдением перемирия в воздух и на море будут соседние с Украиной государства. Не исключено, что к этому присоединится Турция, которая могла бы контролировать Черноморский регион.