Смертний вирок для окупантів: як ЗСУ підсилять далекобійні ракети від Франції

На саміті НАТО французький президент Еммануель Макрон заявив що Франція передасть Україні далекобійні ракети для підтримки контрнаступу. Згодом ЗМІ повідомили, що країна вже поставила ракети SCALP.

Військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зауважив, що українським захисникам вкрай потрібні ракети дальнього радіуса дії, аби знищувати тили ворога. Про це він розповів 24 Каналу.

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Україна отримає ракети SCALP

Раніше заява про передачу далекобійної зброї була продекларована французькою владою, а зараз це підтвердив президент Еммануель Макрон.

Україна отримає Storm Shadow у версії SCALP. Тобто те ж саме,

– сказав Мусієнко.

Силам оборони потрібно збільшувати інтенсивність і кількість ударів, які завдає наша авіація, по об'єктах ворога в тилу. Наразі близько 80% всього, що знищується й всіх випадків "бавовни" на окупованих територіях – це робота української авіації за допомогою Storm Shadow. Це найдалекобійніша зброя, яку зараз мають й використовують Повітряні сили ЗСУ.

Для контрнаступу України дуже потрібна далекобійна зброя, адже вона знищує тили ворога. Для того, аби інтенсивніше ліквідовувати окупантів ЗСУ потрібна більша кількість засобів ураження.

"В ідеалі для цього ще потрібні літаки. Це наше підсилення й смертний вирок для окупантів", – додав військовий експерт.

Ракети SCALP Це французька версія британської ракети Storm Shadow, яку Лондон уже поставив до Києва. Ця далекобійна зброя може вражати цілі на відстані до 500 кілометрів. Ракети рухаються зі швидкістю понад 1000 кілометрів на годину на висоті 30 кілометрів.



Ракета SCALP була розроблена в 90-х роках компаніями Matra і British Aerospace, а потім виготовлялася MBDA у двох версіях: SCALP для французів та Storm Shadow для британців.

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