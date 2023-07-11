Смертный приговор для окупантов: как ВСУ усилят дальнобойные ракеты от Франции

На саммите НАТО французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция передаст Украине дальнобойные ракеты для поддержки контрнаступления. Впоследствии СМИ сообщили, что страна уже поставила ракеты SCALP.

Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заметил, что украинским защитникам крайне нужны ракеты дальнего радиуса действия, чтобы уничтожать тылы врага. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Украина получит ракеты SCALP

Ранее заявление о передаче дальнобойного оружия было продекларировано французскими властями, а сейчас это подтвердил президент Эммануэль Макрон.

Украина получит Storm Shadow в версии SCALP. То есть тоже самое,

– сказал Мусиенко.

Силам обороны нужно увеличивать интенсивность и количество наносимых нашей авиацией ударов по объектам врага в тылу. Сейчас около 80% всего уничтожаемого и всех случаев "хлопка" на оккупированных территориях – это работа украинской авиации с помощью Storm Shadow. Это самое дальнобойное оружие, которое сейчас имеют и используют Воздушные силы ВСУ.

Для контрнаступления Украины очень нужно дальнобойное оружие, ведь оно уничтожает тылы врага. Для того чтобы интенсивнее ликвидировать оккупантов ВСУ нужно большее количество средств поражения.

"В идеале для этого еще нужны самолеты. Это наше усиление и смертный приговор для оккупантов", — добавил военный эксперт.

SCALP – это французская версия британской ракеты Storm Shadow, которую Лондон уже поставил в Киев. Это дальнобойное оружие может поражать цели на расстоянии до 500 километров. Ракеты двигаются со скоростью более 1000 км/ч на высоте 30 км.

Ракета SCALP была разработана в 90-х годах компаниями Matra и British Aerospace, а затем производилась MBDA в двух версиях: SCALP для французов и Storm Shadow для британцев.

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