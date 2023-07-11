Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заметил, что украинским защитникам крайне нужны ракеты дальнего радиуса действия, чтобы уничтожать тылы врага. Об этом он рассказал 24 Каналу.
Важно Нужны ATACMS и F-16, – военный эксперт жестко ответил западным критикам темпов наступления
Украина получит ракеты SCALP
Ранее заявление о передаче дальнобойного оружия было продекларировано французскими властями, а сейчас это подтвердил президент Эммануэль Макрон.
Украина получит Storm Shadow в версии SCALP. То есть тоже самое,
– сказал Мусиенко.
Силам обороны нужно увеличивать интенсивность и количество наносимых нашей авиацией ударов по объектам врага в тылу. Сейчас около 80% всего уничтожаемого и всех случаев "хлопка" на оккупированных территориях – это работа украинской авиации с помощью Storm Shadow. Это самое дальнобойное оружие, которое сейчас имеют и используют Воздушные силы ВСУ.
Для контрнаступления Украины очень нужно дальнобойное оружие, ведь оно уничтожает тылы врага. Для того чтобы интенсивнее ликвидировать оккупантов ВСУ нужно большее количество средств поражения.
"В идеале для этого еще нужны самолеты. Это наше усиление и смертный приговор для оккупантов", — добавил военный эксперт.
Ракета SCALP была разработана в 90-х годах компаниями Matra и British Aerospace, а затем производилась MBDA в двух версиях: SCALP для французов и Storm Shadow для британцев.
Военная помощь Украине
- Немецкая компания Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники в Украине. Завод в партнерстве с "Укроборонпромом" на территории Украины откроют в течение ближайших 12 недель. Он будет расположен в западной части страны.
- Президент США Джозеф Байден 7 июля одобрил предоставление украинской армии кассетных боеприпасов
- Франция, Германия и Норвегия объявили о новых мощные пакеты помощи. Они включают в себя ЗРК Patriot, танки Leopard и Marder и другую военную технику.