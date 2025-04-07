Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на People.

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Во время обеда с 10-летним сыном женщина случайно услышала, как 81-летняя официантка Бетти жалуется, что не может выйти на пенсию из-за недостаточной социальной помощи. Женщина решила поделиться историей официантки в сети.

Я видела, что она уже старше и немного хромает. Потом услышала, как она рассказывает посетителям за столиком позади меня, своим постоянным клиентам, что не может выйти на пенсию, потому что денег не хватает на жизнь,

– вспоминает Тами.

Как выяснилось, Бетти получает чуть больше 900 долларов в месяц социальной помощи, чего не хватает на оплату счетов. Ее откровение глубоко поразило госпожу Конзиер, которая оставила 40 чаевых, а затем записала видео, призывая зрителей помочь изменить эту досадную ситуацию.

81-летней официантке дали 300 тысяч долларов чаевых: смотрите видео

Видео быстро стало вирусным в сети. На призыв откликнулись неравнодушные зрители со всего мира. Они начали собирать деньги на благотворительной платформе GoFundMe. Только за неделю после встречи с Бетти было собрано более 323 тысяч долларов. Деньги уже передали женщине.

Реакция официантки

Женщина была поражена размером помощи. Она сказала, что молилась о чуде, и теперь чувствует, что ее молитвы услышаны.

Она в восторге, но в то же время очень скромно принимает пожертвования,

– рассказала Тами о реакции женщины на эту новость.

Эта сумма позволит ей наконец рассмотреть возможность выхода на пенсию после десятилетий тяжелого труда. Тем временем в Украине Кабинет Министров принял решение, которое лишит некоторых пенсионеров доплат к пенсии, в частности пострадавших от Чернобыльской катастрофы.