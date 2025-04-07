Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на People.

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Під час обіду з 10-річним сином жінка випадково почула, як 81-річна офіціантка Бетті скаржиться, що не може вийти на пенсію через недостатню соціальну допомогу. Жінка вирішила поділитися історією офіціантки у мережі.

Я бачила, що вона вже старша і трохи шкутильгає. Потім почула, як вона розповідає відвідувачам за столиком позаду мене, своїм постійним клієнтам, що не може вийти на пенсію, бо грошей не вистачає на життя,

– згадує Тамі.

Як з'ясувалося, Бетті отримує трохи більше за 900 доларів на місяць соціальної допомоги, чого не вистачає на оплату рахунків. Її одкровення глибоко вразило пані Конзієр, яка залишила 40 чайових, а потім записала відео, закликаючи глядачів допомогти змінити цю прикру ситуацію.

81-річній офіціантці дали 300 тисяч доларів чайових: дивіться відео

Відео швидко сталося вірусним у мережі. На заклик відгукнулися небайдужі глядачі зі всього світу. Вони почали збирати гроші на благодійній платформі GoFundMe. Лише за тиждень після зустрічі з Бетті було зібрано понад 323 тисяч доларів. Гроші вже передали жінці.

Реакція офіціантки

Жінка була вражена розміром допомоги. Вона сказала, що молилася про диво, і тепер відчуває, що її молитви почуті.

Вона у захваті, але водночас дуже скромно приймає пожертви,

– розповіла Тамі про реакцію жінки на цю новину.

Ця сума дозволить їй нарешті розглянути можливість виходу на пенсію Після десятиліть важкої праці. Тим часом в Україні Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке позбавить деяких пенсіонерів доплат до пенсії, зокрема постраждалих від Чорнобильської катастрофи.