Раскрасила и забросала яйцами: девушка хотела отомстить бывшему, но что-то пошло не так

Во Флориде девушка хотела отомстить бывшему и испортила его машину. Однако впоследствии вскрылась досадная деталь: это было не его авто.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Post.

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Что известно об инциденте

18-летняя Эвелина Фабиански вместе со своей 16-летней подругой решила отомстить своему бывшему. Она забросала его авто яйцами и разрисовала краской, написав, среди прочего, слово "Дьявол".

Однако потом она поняла, что она выбрала не то авто, и разрисовала машину соседа ее экс-возлюбленного.



Девушка хотела отомстить бывшему / Фото из соцсетей

Какое наказание светит девушке

Полиция, которая прибыла на вызов, арестовала Эвелину Фабиански. Прокуратура предъявила ей обвинения сразу по нескольким статьям, в частности:

в преступном хулиганстве,

содействии преступности ребенка,

хранении алкоголя лицом, не достигшим 21 года,

вождении в состоянии алкогольного опьянения.

Теперь ей может грозить не только штраф, но и заключение. Но ее вину еще нужно будет доказать в суде.

Обратите внимание! Каждый штат имеет собственные нормы и пределы наказания. Кроме того, суд может учитывать обстоятельства смягчения или отягощения (наличие предыдущих судимостей, причинение вреда другим, отсутствие раскаяния и т.д.).