Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Post.

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Що відомо про інцидент

18-річна Евеліна Фабіанскі разом зі своєю 16-річною подругою вирішила помститися своєму колишньому. Вона закидала його авто яйцями та розмалювала фарбою, написавши, серед іншого, слово "Диявол".

Однак потім вона зрозуміла, що вона обрала не те авто, і розмалювала машину сусіда її екс-коханого.



Дівчина хотіла помститися колишньому / Фото із соцмереж

Яке покарання світить дівчині

Поліція, яка прибула на виклик, заарештувала Евеліну Фабіанскі. Прокуратура висунула їй звинувачення одразу за кількома статтями, зокрема:

у злочинному бешкетництві,

сприянні злочинності дитини,

зберіганні алкоголю особою, яка не досягла 21 року,

водінні у стані алкогольного сп'яніння.

Тепер їй може загрожувати не лише штраф, але й ув'язнення. Але її провину ще потрібно буде довести у суді.

Зверніть увагу! Кожен штат має власні норми та межі покарання. Крім того, суд може враховувати обставини пом’якшення чи обтяження (наявність попередніх судимостей, заподіяння шкоди іншим, відсутність каяття тощо).