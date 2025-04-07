"У них там своя линия фронта": украинский дрон снял эпическую драку сурков

Соцсети насмешило курьезное видео, на котором показана эпическая битва сурков. Противостояние "мстительского" масштаба снял украинский дрон на фронте.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аккаунт пользователя karaylo в соцсети Х.

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Пока неизвестно, где именно снято видео, однако можно предположить, что события происходили недалеко от линии соприкосновения. На кадрах видно, как дрон фиксирует драку двух пар сурков, которые, похоже, не поделили что-то важное – возможно, территорию или морковку.

Интересно знать! Сурки в Украине живут преимущественно в степных регионах, где много открытых пространств и мало лесов – именно такие условия им лучше всего подходят для рытья нор и наблюдения за окружающей средой из своих "башен". Говорится о Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

Голос за кадром отмечает, что они то ли дерутся, то ли играют. Точно сказать трудно. Но выглядит это очень мило и забавно.

Сурки дерутся: смотрите видео

Реакция сети

Комментарии под видео не заставили себя ждать. Вот, что думают обо всем этом пользователи соцсетей:

"У них там своя линия фронта...".

"Бабаковый Фронт?".

Заметим, что в Украине есть известный Сурок Тимка, который ранее спрогнозировал погоду на весну. Еще в феврале он спрогнозировал, что весна обязательно придет, но стоит ожидать небольших морозов. Кроме этого, может выпасть снег. Как мы видим, этот раз прогноз сурка Тимка сбылся. Украину действительно накрыли заморозки.