17 января 2025, 14:05
Вынесли иконы: в России цыгане обокрали церковь во время крещения – курьезное видео
В российском Челябинске произошел курьезный инцидент. Цыгане во время крещения своих же детей украли иконы из церкви.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские группы в инстаграме.
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Соответствующее видео уже стало вирусным в сети. На кадрах видно, как мужчины воруют иконы и одновременно крестятся.
Среди похищенного оказалась также и 100-летняя икона Божьей матери. Кражу они совершили во время церемонии крещения цыганских детей.
Цыгане обокрали церковь: смотрите видео
Иконы таки вернули
После этого случая настоятель храма обратился к авторитетным цыганам. Бароны повлияли на своих людей и воры вернули иконы обратно.