Девушка обнаружила телефон, который потеряла еще несколько месяцев назад, в неожиданном месте

Девушка по имени Миранда Гатаган несколько месяцев назад потеряла свой телефон. Произошло это после ночной гулянки. Тогда она подумала, что потеряла телефон навсегда.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @mirandagathagan2.

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К счастью, телефон таки нашелся. Но в крайне неожиданном месте.

Где был телефон

Девушка вспомнила, что в день, когда потеряла телефон, она решила отпраздновать завершение успешной сделки и выпила несколько лишних рюмок алкоголя.

Мой телефон разрядился, а поскольку я создала новый Apple ID, функция "Найти мой iPhone" была выключена. Мы с братом перевернули весь дом вверх дном, в поисках его. Вывернули все ящики и даже разрезали диван, – рассказала она.

Гатаган была вынуждена купить для работы новый мобильный телефон. Однако через несколько месяцев нашла и потерянное устройство.

"Однажды переставляла мебель на кухне, подняла свою старую терку для сыра, которой пользовалась до того, как купила насадку для кухонного комбайна, и увидела там свой телефон. Честно говоря, была ошеломлена", – вспомнила Миранда.

Девушка нашла потерянный телефон через несколько месяцев: смотрите видео

Реакция соцсетей

В сети ее видео собрало 3,2 миллиона просмотров. Зрители также поделились своими историями: